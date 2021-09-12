Ünlü şarkıcının köy hayatı bitti - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü şarkıcının köy hayatı bitti

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ünlü şarkıcının köy hayatı bitti

Bir çok ünlü isim şehir hayatından sıkılıp köy hayatına geçiş yapmıştı. Köy hayatını tercih edenler arasına şarkıcı Göskel'de dahil olmuştu. Ancak ünlü şarkıcının köy hayatı pek uzun sürmedi. İşte detaylar...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Şarkıcı Göksel, pandemi başlamadan önce Fethiye'ye gitmiş ve satın aldığı köy evinde yaşamaya başlamıştı. Bu süreçte İstanbul'daki evini kapatan şarkıcı, normalleşmeyle birlikte şehre döndü. Konser programı nedeniyle İstanbul'daki evinde tekrar yaşamaya başlayan şarkıcı, aldığım duyuma göre bundan sonra sadece yaz aylarını köyde geçirecekmiş.

Ünlü şarkıcının köy hayatı bitti

Ünlü şarkıcının köy hayatı bitti

Snob Magazin - Magazin Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kylie Jenner Haluk Levent Halil İbrahim Dervişoğlu
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Sergen Yalçın Mergim Berisha Marcao Nihat Özdemir
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Şans Oyunları Haluk Levent
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ünlü şarkıcının köy hayatı bitti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 11:44:51. #1.12#