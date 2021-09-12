Ünlü şarkıcının köy hayatı bitti
Bir çok ünlü isim şehir hayatından sıkılıp köy hayatına geçiş yapmıştı. Köy hayatını tercih edenler arasına şarkıcı Göskel'de dahil olmuştu. Ancak ünlü şarkıcının köy hayatı pek uzun sürmedi. İşte detaylar...
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Şarkıcı Göksel, pandemi başlamadan önce Fethiye'ye gitmiş ve satın aldığı köy evinde yaşamaya başlamıştı. Bu süreçte İstanbul'daki evini kapatan şarkıcı, normalleşmeyle birlikte şehre döndü. Konser programı nedeniyle İstanbul'daki evinde tekrar yaşamaya başlayan şarkıcı, aldığım duyuma göre bundan sonra sadece yaz aylarını köyde geçirecekmiş.