Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı
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Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konser veren ünlü şarkıcı Kıraç, sahneye çıkarken yere düşmekten son anda kurtuldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konser veren ünlü şarkıcı Kıraç, sahneye çıkarken yere düşmekten son anda kurtuldu.

Ünlü şarkıcı Kıraç, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Metin Oktay Stadı'nda sevenleriyle bir araya geldi. Yüzlerce vatandaşla 30 Ağustos coşkusunu yaşayan Kıraç, konsere başlamadan talihsiz bir kaza atlattı. Koşarak sahneye çıkmak isteyen ünlü şarkıcının merdivende ayağı takıldı. Düşmekten son anda kurtulan şarkıcı, daha sonra hiç bir şey olmamış gibi sahneye çıkarak konserine devam etti. - KOCAELİ

Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı
Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı
Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı
Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı
Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı
Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı
Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı
Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı
Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı
Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı
Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı - Haberler Magazin
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