GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Ünlü şarkıcı Kubat, öğretmenler için söyledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında sahne alan sanatçı Kubat, sevilen şarkılarını öğretmenler için seslendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "başöğretmenlik" unvanının verilişinin 93. yılı ve 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında sanatçı Kubat sahne aldı. Güçlü sesi ve hafızalara kazınan yorumlarıyla Gebze bölgesinde görev yapan öğretmenlerin kulaklarının pasını silen Kubat, sahne performansıyla göz doldurdu. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, "Kara Gözüm", "Sarhoşa", "Kekliği Düz Ovada Avlarlar", "Al Ömrümü" gibi birbirinden hareketli ve duygusal birçok türküyü Gebze bölgesi öğretmenleri ile söyleyen Kubat'a, konser sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, günün anısına çiçek takdim etti.

"İyi ki varsınız"

Öğretmenlik mesleğinin kıymetli olduğuna dikkat çeken Kubat, "Aslında bu konserimiz mücbir sebeplerden dolayı birkaç kez ertelendi. Geçtiğimiz günlerde menajerim aradı ve "Öğretmenler Gününde öğretmenler için sahne alıyoruz" dedi. İnanılmaz mutlu oldum. Benim için en önemli konser öğretmenler gününde olandır. Sizler iyi ki varsınız. Sizlere çocuklarımızı emanet ediyoruz. Bir kızım var, onu öğretmene emanet ediyoruz. Biz evde ona aslında sadece saygıyı öğretmeye çalışıyoruz. Saygının ne kadar önemli olduğunu öğretmeye çalışıyoruz ama sevgi kısmını öğretmenlerimiz sizler tamamlıyorsunuz. Sizlerden Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Allah sizlere güç kuvvet versin"

Konsere katılan öğretmenleri selamlayan Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Bizler şehrimizde güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Bir yük omuzladık, şehri mamur etmeye çalışıyoruz. Sizler de gönülleri mamur etmeye çalışıyorsunuz. Allah sizlere güç ve kuvvet versin. Son olarak şunu belirtmek isterim; Bir harf için kırk yıl köle olunuyorsa, yirmi dokuz kere kırk yıl kölesiyiz öğretmenin" dedi.