Ünlü Şarkıcı Justin Bieber'la Evlendiği Söylenen Hailey Baldwin, Soyadını Değiştirdi
Ünlü şarkıcı Justin Bieber ve model Hailey Baldwin çiftinin evlendikleri haberleri sonrasında Hailey Baldwin'den soyadı hamlesi geldi. Baldwin, sosyal medya hesaplarındaki soyadını 'Bieber' olarak değiştirdi.
Justin Bieber, sevgilisi model Hailey Baldwin ile ayrdıktan kısa süre sonra barışmış ve Justin Bieber, sevgilisine evlenme teklif etmişti. Çiftin evlendikleri iddia edilirken Hailey Baldwin'den soyadı hamlesi geldi.
SOYADINI DEĞİŞTİRDİ
Justin Bieber ile dünya evine giren Hailey Baldwin sosyal medyadaki hesabında soyadını değiştirerek Hailey Bieber adını aldı.
Justin Bieber eşi Cuma günü Instagram hesabında güncelleme yaparak adını @HaileyBieber şeklinde değiştirdi.
Ünlü Model önce NYC Levi's etkinliğinde Justin Bieber'ın adının yazılı olduğu denim bir ceketi gururla giymişti.
Justin Bieber dün yaptığı paylaşımda "benim karım mükemmel" notunu paylaştı.
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