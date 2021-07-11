Ünlü şarkıcı Hadise, yeni şarkısının başarısını siyah minisiyle dans ederek kutladı
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Ünlü şarkıcı Hadise, yeni şarkısının başarısını siyah minisiyle dans ederek kutladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Seslendirdiği şarkılar kadar yaşadığı aşklarla da gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, yeni çıkardığı 'Hay Hay' adlı şarkısının 15 milyon dinlenmeye ulaşmasını, sosyal medya hesabından dans ederek kutladı.

Ünlü şarkıcı Hadise, seslendirdiği şarkıların yanı sıra yaşadığı ilişkiler ve ayrılıklarıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bir dargın bir barışık sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile eğlenirken görüntülenen ve bu görüntülerin ardından Dinçerler ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılan Hadise'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Mehmet Dinçerler'le Bodrum'da eğlenirken görüntülenen Hadise aşk iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ünlü şarkıcı, yeni çıkardığı Hay Hay isimli şarkısının kısa sürede 15 milyon dinlenmeye ulaşmasının ardından siyah minili elbisesiyle dans etti. Şarkıcı, dans ettiği anları da hayranlarıyla paylaştı. Hadise'nin paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Hadise'nin sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

Ünlü şarkıcı Hadise, yeni şarkısının başarısını siyah minisiyle dans ederek kutladı
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni şarkısının başarısını siyah minisiyle dans ederek kutladı
Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi
Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Ünlü şarkıcı Hadise, yeni şarkısının başarısını siyah minisiyle dans ederek kutladı - Haberler Magazin
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