Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi
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Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşıma beğeni üstüne beğeni yağdı. Güzel şarkıcı, turuncu bikinisiyle göz kamaştırdı.

10.09.2020 22:28 | Son Güncelleme: 10.09.2020 23:03

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak bikinili poz paylaşan Dua Lipa, takipçilerinden beğenileri topladı.

Son yıllarda müzik piyasasına damga vuran Dua Lipa, Instagram hesabın yaptığı paylaşımlarla da gündemden düşmüyor. Aynanın karşısına geçip turuncu bikinisiyle poz veren Dua Lipa, yine yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

DUA LIPA KİMDİR?

Müzik dünyasının parlayan yıldızlarından olan Dua Lipa, 22 Ağustos 1995 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Lipa, 2008'de Kosova'ya taşınmadan önce yarı zamanlı olarak Sylvia Young Tiyatro Okulu'na katıldı. Daha sonra müzikle ilgilenmeye başladı. 2015'te ilk teklisini piyasaya sürdü. Aralık 2016'da, Lipa ile ilgili "See in Blue" adlı belgesel çekildi.

İlk stüdyo albümünü ise 2017'de piyasaya sürdü. Albüm, İngiltere'nin en iyi 10 teklisi "Be the One" ve "IDGAF" ve İngiltere'nin hit listelerini zorlayan parçası "New Rules" da dahil olmak üzere yedi tekli içerisinde barındırdı. Lipa'nın ünü, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzik listelerinde altı numaraya kadar ulaştı. Şubat 2018'de Lipa, British Woman Solo Artist ve British Breakthrough Act için iki İngiliz Ödülü kazandı. Nisan ayında, Lipa ve Calvin Harris tarafından yapılan tekli "One Kiss", Birleşik Krallık Singles Chart'da bir numaraya ulaştı.

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi
Haber Yorumları (2)
MEHMET: Bu haberler vatandasin karnini doyuruyor Degil mi Boşşşşşşşşşşşş
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YORUM: Para icin kendini ne hallere soktu Arnavutlu osmanli torunu
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500
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