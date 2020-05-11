Ünlü şarkıcı 56 yaşında ikiz babası oldu! Dört sene önce Burcu Kartal ile evlenen şarkıcı, beste yazarı Sinan Özen'in bir kız bir de erkek ikiz bebekleri oldu. Kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenen şarkıcı, sevenlerinden dua istedi

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Şubat ayı sonunda Neva ve Sanberk adını verdikleri ikiz bebekleri dünyaya gelen 57 yaşındaki şarkıcı, beste yazarı Sinan Özen, mutluluklarını yaşamalarına karşın bu sevinçleri kısa sürdü. Çift, kız çocukları Neva'nın bağırsak rahatsızlığı olduklarını öğrendi.

HAYRANLARINDAN DUA İSTEDİ

Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal'ın kız çocuğu minik Neva iki ameliyat geçirirken Sanberk ise sağlıklı büyümeye devam ediyor. 2016 yılında Almanya'da tanıştığı kendisinden 26 yaş küçük hayranı Burcu Kartal ile evlenen Özen, kız çocuğu için de hayranlarından dua istedi.& ;

"ÇOK MUTLUYUZ AMA..."

56 yaşındaki şarkıcı hayranlarına şu sözlerle seslendi: & ; "Çok mutluyuz ama kızımız Neva'nın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz.& ;

Bütün sevenlerimden kızım Neva için dua istiyorum. Allah ona sağlık versin, bize, kardeşine kavuştursun. Bu zor günlerde tek isteğimiz bu."



