Ünlü sanatçıdan kızdıracak açıklama

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 17. yapılan 'Uluslararası Finduk Festivali'nde sahne alan şarkıcı ve besteci Niran Ünsal, "Benim söylediğim birçok parça benden sonra popüler oldu. Herkes söylüyor" dedi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Finduk Festivali'nin son gününde ünlü şarkıcı ve besteci Niran Ünsal, sahne aldı. Sahnede kendi parçalarının yanı sıra birçok sanatçının şarkılarını ve türkülerini de seslendiren Niran Ünsal, dinleyenlerini coşturdu.

"SÖYLEDİĞİM PARÇALAR POPÜLER OLUYOR, BEN SÖYLÜYORUM ARDIMDAN HERKES YÜRÜYOR" Niran Ünsal, arabesk sanatçısı merhum Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Hangimiz Sevmedik" parçasını söylemeden önce yaptığı konuşmada, "2010 yılına gidiyoruz. Yine benim söylediğim Bu arada Müslüm Baba'yı da rahmetle anıyorum. Sevgiyle duayla anıyorum her zaman. 2010 yılında söylemiştim bu parçayı. Ben söyledim arkadan herkes söyledi. Niye böyle. Ben neyi söylersem arkadan herkes söylüyor. Firuze'yi söyledim 1999'da. Tarkan, İntizar, Muazzez Ersoy söyledi. Hatıran Yeter'i söyledim. Zakkum söyledi. Daha sayayım mı. Kafama sıkar giderim söyledim herkes söyledi. 'Hangimiz Sevmedi'yi söyledim 2010 yılında Hakan Altun, Sibel Can, Seda Sayan söyledi. Aklıma gelenler bunlar ben neyi söylersem arkadan herkes yürüyor" dedi. Konuşmasının ardından Niran Ünsal 'Hangimiz Sevmedik' şarkısını seslendirdi.

"DEVLET BAHÇELİ'NİN HAYRANIYIM DEVLETİN BAŞINDA DEVLET BABA GİBİ ADAM OLMAZSA OLMAZ" Verdiği konser esnasında sahneye çıkan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Düzce MHP Milletvekili Ümit Yılmaz Niran Ünsal'a plaket verdiler. Plaketin ardından konuşan Başkan Yanmaz, "Belediye Başkanınız olarak bu festivalleri sürekli devam ettireceğimiz sözünü veriyorum" dedi. Ardından da MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile birlikte plaketi Niran Ünsal'a verdi. Niran Ünsal ise konuşmasında, "Bu arada ben Devlet Baba'nın hayranıyım. Devlet Bahçeli'yi çok seviyorum. Çok tanışmak istiyorum. Hiç bir araya gelmedik. Ama tanışmak istiyorum. Sıkı takipçisiyim. Devletin başında Devlet Baba gibi bir adam olmazsa olur mu" dedi.

ÜNSAL'DAN DAVUL VE KAŞIK ŞOV Niran Ünsal konserinin bir bölümünde ise davul şov yaptı. Davulu omzuna takan Ünsal, çaldığı davulla perküsyon ustalarına taş çıkarttı. Davulla çalan müziğe ritim tutan Niran Ünsal'ın davulla göbek atması konseri izleyen hayranlarını coşturdu. Niran Ünsal, davulun ardından eline aldığı kaşıklarla da hem müziğe ritim tuttu hem de göbek attı.

(Selçuk Akyol/İHA)

Kaynak: İHA