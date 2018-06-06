Ünlü Hamburger Zincirinde Mide Bulandıran Görüntü! Fareler Ekmeklerin Üzerinde Geziyor

ABD'nin Delaware eyaletinde ünlü bir hamburger zinciri mağazasında çekilen görüntüler şoke etti. Eyaletteki sağlık otoriteleri, hamburger şubesinin kapatılmasına karar verdi.

ÇEKİP FACEBOOK'TA YAYINLADI

Facebook'ta Delaware eyaletinde yaşayan bir kişi tarafından paylaşılan görüntüler eyalette infial yarattı. Görüntüyü paylaşan adam hamburger şubesinin adresini vererek insanların oraya gitmemesi gerektiğini söyledi.

Şoke eden görüntüler yaklaşık 750 bin kişi tarafından izlenirken, Facebook'tan 22 binin üzerinde paylaşım aldı.

MAĞAZA KAPATILDI, 3 GÜN SONRA YİNE AÇILDI

Delaware Halk Sağlığı Merkezi, bu konuda bir şikayeti cuma günü aldıklarını ve hemen hamburger zincirine ait mağazanın kapatıldığını duyurdu. Mağazanın yapılan sağlık kontrollerinin ardından 3 gün sonra yeniden açıldığı aktarıldı.