Ünlü Hamburger Zincirinde Mide Bulandıran Görüntü! Fareler Ekmeklerin Üzerinde Geziyor
Ünlü restoran zincirlerinden birinin ABD'de bulunan şubesinde, hamburger ekmeklerinin üzerinde dolaşan farelerin görüntülenmesi halkta büyük tepkiye sebep oldu.
ABD'nin Delaware eyaletinde ünlü bir hamburger zinciri mağazasında çekilen görüntüler şoke etti. Eyaletteki sağlık otoriteleri, hamburger şubesinin kapatılmasına karar verdi.
ÇEKİP FACEBOOK'TA YAYINLADI
Facebook'ta Delaware eyaletinde yaşayan bir kişi tarafından paylaşılan görüntüler eyalette infial yarattı. Görüntüyü paylaşan adam hamburger şubesinin adresini vererek insanların oraya gitmemesi gerektiğini söyledi.
Şoke eden görüntüler yaklaşık 750 bin kişi tarafından izlenirken, Facebook'tan 22 binin üzerinde paylaşım aldı.
MAĞAZA KAPATILDI, 3 GÜN SONRA YİNE AÇILDI
Delaware Halk Sağlığı Merkezi, bu konuda bir şikayeti cuma günü aldıklarını ve hemen hamburger zincirine ait mağazanın kapatıldığını duyurdu. Mağazanın yapılan sağlık kontrollerinin ardından 3 gün sonra yeniden açıldığı aktarıldı.
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Bizde de benzer bir olay olmuştu Ümraniye de hatirladiniz miCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ismini vermeyin Cünkü American Firmasi. Türk firmasi olsa Bas sayfada gecersiniz isminiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Araştırdım. Marka neden gizleniyor. Açıkça ''BURGERKING'' desenie.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Burger king ama ne fark eder hepsi aynı sistem zaten. Ben bunun bi benzerinde çalışanlar tanıyorum almanyada neler anlatıyorlar bilseniz kapısından girmessinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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benim karıda çok pis biriydi.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır