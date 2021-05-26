Ünlü ressam İsmail Acar'a hırsız şoku! Fransa'da aldığı şato soyuldu...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü ressam İsmail Acar'a hırsız şoku! Fransa'da aldığı şato soyuldu...

Ünlü ressam İsmail Acar'a hırsız şoku! Fransa'da aldığı şato soyuldu...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü ressam İsmail Acar, 2011 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrine 25-30 kilometre uzaklıkta, üzüm bağlarının içinde ikiz şato satın aldı.

Ünlü ressam İsmail Acar, 2011 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrine 25-30 kilometre uzaklıkta, üzüm bağlarının içinde ikiz şato satın aldı.

200 dönümlük bir şarap bağı sahibi de olan ünlü sanatçı, toplamda 100 odası olan ikiz şatoları önceleri otel olarak kullanmayı planlasa da sonra 'İsmail Acar Sanat Okulu' yapmaya karar verdi.

Gerekli izinleri alan Acar, hazırlıklarını bitirdiği zaman COVID-19 engeline takıldı. Pandemi nedeniyle sanat okulunun açılışını erteleyen Acar, şatolara güvenlik sistemi kurduktan sonra Türkiye'ye döndü.

12 ADET TABLOSU ÇALINDI

Pandemi nedeniyle 2 yıldır Fransa'ya gidemeyen ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde ise hırsız şoku yaşadı.

Ünlü ressam, şato çalışanlarını izne yollayınca hırsızlar harekete geçti. 10 milyon Euro değerindeki ikiz şatoların birkaç ay içinde 5 defa soyulduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarını bölgede yaşanan elektrik kesintileriyle aşan hırsızların iki şatoya büyük hasar verdiği iddia edildi.

Haberi alır almaz özel izin çıkaran İsmail Acar da hasar tespiti için Fransa'ya gitti. Şato ve bağlarının hasar almasına üzülen sanatçının toplam değeri 400 bin Euro olan 12 tablosunun da çalındığı öğrenildi.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

İsmail Acar'ın ülkeye gitmesinin ardından şatolarda hasar tespiti sürüyor. 160 bin Euro değerindeki elektronik aletlerin, 16 şöminenin ve parkelerin zarar gördüğü şatolarda sanatçının 12 tablosu da çalındı. Bu tabloların toplam değerinin 400 bin Euro olduğu öğrenildi.

200 dönümlük şarap bağına da sahip olan ikiz şatoların yaklaşık değeri 10 milyon Euro.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır İlker Kaleli Oktay Kaynarca
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Lukas Podolski Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünlü ressam İsmail Acar'a hırsız şoku! Fransa'da aldığı şato soyuldu... - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 07:55:09. #1.11#

title