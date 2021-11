ÜNLÜ RESİM SANATÇISI SERKAN BAYER'İN ESERLERİ SANATSEVERLER İLE BULUŞTU

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Ressam ve heykeltraş Serkan Bayer, 'Anadolu Çağdaş' kavramına hayat veren 10 eserini, atölyesinde sınırlı sayıda koleksiyonerlerin ve sanatseverlerin beğenisine sundu.

'Anadolu Çağdaş' terimine hayat veren resim ve heykel sanatçısı Serkan Bayer, kaidesi Anadolu mitosundan oluşan 10 eserini, bugün Kadıköy'de bulunan atölyesinde sanatseverlerle buluşturdu. Yön bulduğu yolu, 'Anadolu Çağdaş Sanatı' kavramıyla tanımlayan Bayer, manifestosunda binlerce yıla ait doğa bilgisini tekrar yorumlamaya çalıştığını söyledi. Atölyeye gelen sanatseverler, altın varakların ve paraların da kullanıldığı eserlere yoğun ilgi gösterdi.

TARİHİN EN ESKİ KÖPRÜSÜNÜN ÜZERİNDE YAŞIYORUZ

Sanatçı Serkan Bayer, Her şey orman yangınlarıyla başladı. Çok üzüldüm. O dönem Anadolu turuna çıkmıştım. Şuradaki gün batımını Bolu'da Seben Gölü'nün karşısında yaptım. Ben arabanın arkasını doldurur giderim tatile. Bir de Beypazarı'nda gün batımı izledim. Ondan sonra bir şey dikkatimi çekti. Aslında her şey burada. Biz boşu boşuna batı ile uğraşıyoruz. Hiç gerek yok. Bir altın madeninin üzerinde yaşıyoruz. Tarihin en eski köprüsünün üzerinde yaşıyoruz. Buranın o kadar çok değeri var ki. Benim ömrüm çizmekle bitiremez, yetmez. Kimsenin ömrü yetmez. 3 bin sene yaşayın, 3 bin tane birbirinden farklı şeyler çizersiniz. Anadolu bu kadar zengin bir yer. Her türlü kültürün, her türlü medeniyetin, her türlü inancın filizlendiği bir yer. Mesela bakın İpek Yolu buradan geçer, Baharat Yolu buradan geçer. Kudüs seferleri buradan geçer, Haçlı seferleri buradan geçer. Buradan geçen insanlar buraya bir şey bırakmışlar ama alıp götürdükleri de var. Bu kadar değerli bir köprü. Kazdıkça çıkıyor, kazdıkça çıkıyor. Sırf ağaç kültürü yeter zaten Anadolu'nun. Adak ağaçları var, Şaman ağaçları var, hayat ağaçları var, şu var bu var. O kadar güzel ağaçlar gördüm ki, tek başına tarlanın ortasında zaten heykel gibi duruyor dedi.

ÇOK OLUMLU TEPKİLER VAR

Bunu tuvale taşımanın ama çağdaş sanat diliyle tuvale taşımanın bir yolunu arayıp yapmaya başladığını söyleyen Bayer, Önceki dönemlerin hepsini bıraktım, kendimi tamamen buna verdim. Bunun dışında hiçbir şey çalışmadım. Gerçekten sabahlara kadar uğraştım. Form, biçim, kaide, konstrüksiyon hepsi oturduktan sonra seri seri resimler çıkmaya başladı. Bugün de onun ön lansmanı aslında. Bu bir sergi değil. Eş dost bir arada sanat tartışıyoruz. Çok olumlu tepkiler var. Bunun bir büyük sergisi olacak. Ondan sonra aklımda İtalya'da bir sergi açmak var diye konuştu.