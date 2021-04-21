Ünlü radyocu Nihat Sırdar'ın ekip arkadaşı Rıdvan Akbulut hayatını kaybetti
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Ünlü radyocu Nihat Sırdar'ın ekip arkadaşı Rıdvan Akbulut hayatını kaybetti

Ünlü radyocu Nihat Sırdar'ın ekip arkadaşı Rıdvan Akbulut hayatını kaybetti
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Kafa Radyo'da yayınlanan 'Nihat'la Sivrisinek' programında görevli Rıdvan Akbulut, hayatını kaybetti. Ölüm haberini paylaşan Nihat Sırdar, "Canımız yanıyor. Bir süre yayında olamayacağım" dedi.

Kafa Radyo'da yayınlanan 'Nihat'la Sivrisinek' programının ekibinden acı bir haber geldi. Program ekibinde görevli olduğu öğrenilen Rıdvan Akbulut, henüz bilinmeyen bir sebeple vefat etti. Vefat haberini paylaşan Nihat Sırdar, "Canımız yanıyor. Bir süre yayında olamayacağım. Anlayışınıza sığınıyorum." dedi.

ÖLÜM HABERİ YASA BOĞDU

Twitter üzerinden açıklama yapan Kafa Radyo ise, "Kardeşimiz, dostumuz, mesai arkadaşımız Rıdvan Akbulut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın." açıklamasında bulundu. Türk radyo camiasından çok kişi taziyelerini iletirken Akbulut'un ölüm haberi sevenlerini derin yasa boğdu.

Ünlü radyocu Nihat Sırdar'ın ekip arkadaşı hayatını kaybetti
Rıdvan Akbulut
Ünlü radyocu Nihat Sırdar'ın ekip arkadaşı hayatını kaybetti
Ünlü radyocu Nihat Sırdar'ın ekip arkadaşı hayatını kaybetti
Damla Çelikli
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