Ünlü oyuncu yangına duyarsız kalmadı
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Ünlü oyuncu yangına duyarsız kalmadı

Ünlü oyuncu yangına duyarsız kalmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Televizyon ve dizi oyuncusu Furkan Kızılay, orman yangınlarına duyarsız kalmadı, üç gün önce tatil yaptığı bölgenin yandığını gören Kızılay, İstanbul'dan yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarına katıldı.

Televizyon ve dizi oyuncusu Furkan Kızılay, orman yangınlarına duyarsız kalmadı, üç gün önce tatil yaptığı bölgenin yandığını gören Kızılay, İstanbul'dan yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarına katıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, çalışmalara bir destek de ünlü oyuncu Furkan Kızılay ve arkadaşlarından geldi. Çocuk yaşlarda rol aldığı dizide 'Havuç Kafa' olarak ismini duyuran ve çeşitli dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Furkan Kızılay'ın arkadaşları ile birlikte yangın bölgesine gelerek çalışmalara destek vermesi takdirle karşılandı.

Üç gün önce bölgede tatil yaptıktan sonra İstanbul'a döndüğünü, yangını duyar duymaz bölgeye destek olmak için tekrar geldiğini ifade eden Kızılay, "Esas işi burada yangınla mücadele ekipleri yapıyor. Biz onlara burada destek oluyoruz. Elimizden geldiği kadar onların verdiği direktifler neticesinde onlara yardımcı olmaya çalışacağız gün boyunca. İki üç gün buradayız elimizden geldiğince destek olacağız" dedi. - MUĞLA

Ünlü oyuncu yangına duyarsız kalmadı
Ünlü oyuncu yangına duyarsız kalmadı
Ünlü oyuncu yangına duyarsız kalmadı
Ünlü oyuncu yangına duyarsız kalmadı
Ünlü oyuncu yangına duyarsız kalmadı
Ünlü oyuncu yangına duyarsız kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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