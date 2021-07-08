Ünlü oyuncu Robert Downey Sr., uykusunda hayatını kaybetti
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Ünlü oyuncu Robert Downey Sr., uykusunda hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Robert Downey Sr., uykusunda hayatını kaybetti
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Hollywood yıldızı Robert Downey Jr.'ın kendisi gibi oyuncu ve yönetmen olan babası Robert Downey Sr. uykusunda hayatını kaybetti. 85 yaşında hayata veda eden oyuncu, yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele ediyordu.

Uzun yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Robert Downey Sr.'ın, New York'taki evinde uykusunda yaşamını yitirdi. 56 yaşındaki oyuncu Robert Downey Jr. ise sosyal medya hesabından babasının vefatının ardından duygusal bir paylaşım yaptı.

"BABAM HEP İYİMSER KALMAYI SÜRDÜRDÜ"

Oyuncu paylaşımında "Babam, Parkinson hastalığıyla yıllar süren mücadelesinin ardından dün akşam uykusunda huzur içinde yaşama veda etti. O kendi bildiğini okuyan gerçek bir yönetmendi. Hep iyimser kalmayı sürdürdü. Üvey annemin hesaplamalarına göre, 2 bin yıl boyunca mutlu bir evlilikleri vardı" ifadelerini kullandı.

Robert Downey Sr.'ın kariyerindeki 'Boogie Nights', 'Magnolia' ve 'To Live and Die in LA' gibi filmlerler adından söz ettirmişti.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Ünlü oyuncu Robert Downey Sr., uykusunda hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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