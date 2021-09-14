Ünlü oyuncu Pelin Öztekin çileden çıktı! Takipçisinin cinsel içerikli mesajlarını ifşa etti - Haberler Magazin
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Ünlü oyuncu Pelin Öztekin çileden çıktı! Takipçisinin cinsel içerikli mesajlarını ifşa etti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, bir süreden bu yana sosyal medya hesabı üzerinden aldığı mesajlar yüzünden zor günler yaşıyor. Taciz mesajlarına dayanamayan Öztekin, bir takipçisinden gelen cinsel içerikli mesajları ifşa etti.

Kısa bir süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden ünlü oyuncu Pelin Öztekin, uzun süre babasını kaybını atlamadı. Yeni yeni kendine gelen ve sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan ünlü oyuncun başı bu aralar, bir takipçisi yüzünden dertte. Ancak takipçisinden gelen cinsel içerikli mesajlara daha fazla dayanamayan Öztekin, sosyal medya hesabından gelen mesajı ifşa etti.

"SAPIKLIĞINDA BOĞUL"

Bir erkek takipçisinin her fotoğrafına "Yalarım" ve benzeri tarzda yorumlarda mesaj atmasına sinirlenen Pelin Öztekin mesajları "Sapıklığında boğul" diyerek Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Öztekin sinirlerine hakim olamayarak "Bir bitmeniz" diye isyan etti.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin çileden çıktı! Takipçisinin cinsel içerikli mesajlarını ifşa etti

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin çileden çıktı! Takipçisinin cinsel içerikli mesajlarını ifşa etti

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin çileden çıktı! Takipçisinin cinsel içerikli mesajlarını ifşa etti
Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Ünlü oyuncu Pelin Öztekin çileden çıktı! Takipçisinin cinsel içerikli mesajlarını ifşa etti - Haberler Magazin
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