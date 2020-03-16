Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
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Olga Kurylenko, Koronavirüs, Magazin

Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Dünyaca ünlü film yıldızı Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın dedi.

16.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:55
Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Dünyaca ünlü film yıldızı Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın dedi. Olga Kurylenko, James Bond film serisinden Quantum Solacede rol almıştı ve Russell Croweun Çanakkalede çektiği Son Umut (Water Diviner) filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmazla birlikte 'Ayşe' rolünü oynamıştı.

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Kaynak: Hürriyet

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