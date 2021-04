Ünlü oyuncu gizlice anne olmuş: Pandemide yapılacak en iyi şey çocuk doğurmak!

"PANDEMİDE YAPILACAK EN İYİ ŞEY BEBEK DOĞURMAK"İlk kez anne olan yıldız, bu konuda da "Pandemide yapılacak en iyi şey hamile kalmak ve bir bebek dünyaya getirmek" diye şaka da yaptı.

İlk kez anne olan yıldız, bu konuda da "Pandemide yapılacak en iyi şey hamile kalmak ve bir bebek dünyaya getirmek" diye şaka da yaptı.

"MARGAERY TYRELL" 39 YAŞINDA İLK KEZ ANNE OLDU

Taht oyunları (Game of Thrones) dizisinde canlandırdığı Margaery Tyrell karakteriyle hafızalarda yer eden 39 yaşındaki Natalie Dormer, hayranlarına sürpriz yaptı. Dormer, sevgilisi David Oakes ile birlikte ilk bebeklerine kavuştuklarını açıkladı. Kororanirüs pandemisi nedeniye zaten izole bir hayat süren, sosyal medya da kullanmayan Dormer, mutlu haberi de yakın arkadaşı Esther Rantzen'in That's After Life adlı podcast yayınında açıkladı.

KIZI OCAK AYINDA DÜNYAYA GELDİ

Natalie Dormer, kız bebeğinin bu yılın ocak ayında dünyaya geldiğini anlattı. Dormer yayın sırasında gözlerden uzak anne olması hakkında bir de şaka yaptı. ünlü oyuncu "Pandemi sırasında yapılacak en iyi şey, hamile kalmak ve bir bebek dünyaya getirmek" dedi. Natalie Dormer, bebeğinin bunan 30 yıl sonra bir barda otururken arkadaşarına "Evet, en bir Covid bebeğiyim" diyeceğini de gülerek ifade etti.

'İNSANLAR BAŞKA NE YAPABİLİR Kİ!'

Natalie Dormer, bu dönemde birçok Covid bebeği dünyaya geldiğini ve geleceğini de belirterek "İnsanlar başka ne yapabilir ki" diye sürdürdü sözlerini. Natalie Dormer, bebeğinin henüz üç aylık olduğunu belirterek kesinlikle hayatına neşe getirdiğini sözlerine ekledi. Dormer "Bir daha uzun çekim saatlerinden asla şikayet etmeyeceğim. Çünkü uyku eksikliği hiçbir şeye benzemiyor" dedi. Dormer her ne kadar uyku uyumayı özlediğini söylese de "Aşığım, kesinlikle aşığım. Bebeğim bir neşe ve coşku kaynağı. Uyku benim için her zaman önemliydi. Ama doğa akıllıdır hormonlar bu konuda da kendi dengesini buluyor" diye konuştu.

DORMER DIŞINDA BİRÇOK ÜNLÜ DE KARANTİNADA ANNE BABA OLDU

Taht Oyunları dizisinde Margaery Tyrell kararterini altı sezon boyunca canlandıran Natalie Dormer, ilk önemli çıkışını da 2007 tarinli bir tarihi drama olan The Tudors ilye yapmıştı. Natalie Dormer, pandemi sırasında anne olan tek ünlü değil. Gelin bu süreçte bebek sahibi olan diğer ünlülere de bir bakalım.

İKİNCİ BEBEK GELDİ

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton ile James Matthews, pandemi sırasında ikinci bebeklerine kavuştu. Bir oğlu olan çift şimdi de bir kız bebek sahibi oldu.

ÜNLÜ MODEL İLK KEZ ANNE OLDU

Karantina sürecinde model Karlie Kloss ile eşi Joshie Kushner de ebeveyn oldu. Çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

KIZININ ADINI BİLE GİZLEDİ

Model Gigi Hadid ile müzisyen sevgilisi de karantina sırasında bebek sahibi oldu. Çift Khai adını verdikleri kız bebeğin yüzünü sosyal medyadan paylaşmıyor.

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNE YENİ BEBEK GELDİ

İngiliz kraliyet ailesine son dönemde yaşadığı sıkıntılı dönemde nefes aldıran mutlu haber Prenses Eugenie ile eşi Jack Brooksbank'ten geldi. Çiftin bir erkek bebeği oldu.

ELSA'NIN ANNELİK SEVİNCİ

Ünlü model Elsa Hosk anne oldu. 2015 yılından bu yana Tom Daly ile birlikte olan 32 yaşındaki Hoss, kızının dünyaya geldiğini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu.

EMİLY DE ANNE OLDU

Model ve oyuncu Emily Ratajkowski, dokuz aydır heyecanla beklediği oğluna sonunda kavuştu. 2018 yılında yapımcı Sebastian Bear McClard ile ani bir şekilde evlenen Ratajkowski, 29 yaşında ilk kez anne oldu. Hamileliğini, Vogue dergisine verdiği pozlar ve kaleme aldığı bir makaleyle duyuran Ratajkowski, oğlunu da sosyal medya üzerinden takipçileriyle tanıştırdı.

KATTY'NİN İLK ORLANDO'NUN İKİNCİ ÇOCUĞU

Katy Perry ve nişanlısı Orlando Bloom da kızları Daisy Dove'a karantina sürecinde kavuştu.

İLK KEZ ANNE OLMANIN MUTLULUĞU

Hollandalı model Romee Strijd, ilk kez anne oldu. 25 yaşındaki model ve iki yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Laurens van Leeuwen'in kızı dünyaya geldi.

ÜNLÜ ÇİFT KIZLARINA KAVUŞTU

Sophie Turner ile Joe Jonas da Willa adını verdikleri kızlarını karantina sürecinde kucaklarına aldı.

ÜÇÜNCÜ ERKEK BEBEK GELDİ

İsveç kraliyet ailesinin üyeleri son bir haftadır yeni bebek heyecanı içinde. Prens Carl Philip ile Prenses Sofia'nın üçüncü bebekleri dünyaya geldi. Minik bebeğin doğumu dedesi, Kral Carl Gustaf ile eşi Kraliçe Silvia'nın resmi hesaplarından duyuruldu.

EVİNDE VE SUDA DOĞURDU

Hilary Duff ile Matthew Koma, kısa süre önce ilk bebeklerine kavuşmuştu. Çift, arayı fazla açmadan ikinci çocuklarının dünyaya geleceğini de duyurdu. Duff'ın ilk evliliğinden 8 yaşında bir oğlu bulunuyor.

JULIA ROBERTS BÜYÜK HALA OLDU

Julia Roberts'ın yeğeni Emma Roberts ile Garrett Hedlund da ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

