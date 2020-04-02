Ünlü Oyuncu Furkan Palalı sağlık çalışanlarını unutmadı
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Furkan Palalı, Haluk Levent, Koronavirüs, Güncel

Ünlü Oyuncu Furkan Palalı sağlık çalışanlarını unutmadı

Koronavirüse bağlı Covid- 19 salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, büyük fedakârlıklarla mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de başarılı oyuncu Furkan Palalı'dan geldi.

02.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:28
Ünlü Oyuncu Furkan Palalı sağlık çalışanlarını unutmadı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm sağlık çalışanlarına yemek göndererek örnek davranışta bulunan Palalı'ya hastane doktorlarından Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu, twitter üzerinden teşekkür etti. Başarılı oyuncu ayrıca, Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına da destek vererek 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını da karşıladı.

Koronovirüse bağlı Covid-19 salgınına karşı olumsuz Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu. Sanatçılardan iş insanlarına, sporculardan oyunculara kadar her kesimden büyük bir yardım seferberliği başladı. Yardım kampanyasına katılan oyunculardan biri de Furkan Palalı oldu. Başarılı oyuncu, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm çalışanlarına internet üzerinden yemek siparişi verdi. Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığını söyleyen Palalı, ''Türk halkı yardımseverliğiyle bilinir. Özellikle böyle bir dönemde herkes elini taşın altına koymalı. Daha güzel günler için şimdi destek zamanı. Yardım kampanyaları düzenlenirken hayatlarını hiçe sayarak gece gündüz çalışan sağlık emekçilerini de unutmamız gerekiyor. Elimden geldiğince yardım çalışmalarına devam edeceğim. Umarım bu yardım kampanyaları artarak devam eder'' dedi.

Kaynak: Bültenler

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