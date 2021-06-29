Ünlü oyuncu Celil Nalçakan "istismara uğrayan çocukların annesinin kemiklerini kıracağım" diyerek kendisini ihbar etti

Ünlüler, 2 kardeşin cinsel istismara uğradığı davada, sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki göstermeye devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Celil Nalçakan, kendini ihbar ettiğini belirterek, istismara uğrayan çocukların anneleri ve üvey babalarının kemiklerini kıracağını söyledi.