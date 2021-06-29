Ünlü oyuncu Celil Nalçakan "istismara uğrayan çocukların annesinin kemiklerini kıracağım" diyerek kendisini ihbar etti
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Ünlü oyuncu Celil Nalçakan "istismara uğrayan çocukların annesinin kemiklerini kıracağım" diyerek kendisini ihbar etti

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan 'istismara uğrayan çocukların annesinin kemiklerini kıracağım' diyerek kendisini ihbar etti
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Ünlüler, 2 kardeşin cinsel istismara uğradığı davada, sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki göstermeye devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Celil Nalçakan, kendini ihbar ettiğini belirterek, istismara uğrayan çocukların anneleri ve üvey babalarının kemiklerini kıracağını söyledi.

Türkiye'nin konuştuğu Elmalı davasına ünlü isimlerden tepkiler sürüyor. 7 ve 10 yaşındaki iki çocuğun cinsel istismara uğradığı olarak son olarak, toplumsal olaylara verdiği tepkilerle bilinen Celil Nalçakan'dan tepki geldi.

SERBEST BIRAKILMALARIN TEPKİ GÖSTERDİ

Nalçakan Twitter hesabından Antalya'nın Finike ilçesinde iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına sert çıktı.

"KENDİMİ İHBAR EDİYORUM"

Nalçakan paylaşımında "Kendimi ihbar ediyorum! Rahmi A. ve Merve A. iblisleriyle bir yerde, bir şekilde karşılaşırsam, kırılmadık kemik bırakmayacağım vücutlarında" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan 'istismara uğrayan çocukların annesinin kemiklerini kıracağım' diyerek kendisini ihbar etti
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Ünlü oyuncu Celil Nalçakan "istismara uğrayan çocukların annesinin kemiklerini kıracağım" diyerek kendisini ihbar etti - Haberler
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