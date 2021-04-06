Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı
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Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı

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Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncusu Canan Ergüder, meme kanserine yakalandı. Tedavisine başlanan 1 çocuk annesi Ergüder, önümüzdeki günlerde kemoterapi görecek. Oyuncu rahatsızlığından dolayı Menajerimi Ara dizisinden de ayrılmaya karar verdi.

Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Menajerimi Ara'da başrol oynayan Canan Ergüder'den hayranlarına üzen bir haber geldi. 43 yaşındaki oyuncuya meme kanseri teşhisi konuldu.

KEMOTERAPİYE BAŞLAYACAK

Milliyet'te yer alan habere göre; Erken tanı sayesinde tedavisine başlanan 1 çocuk annesi oyuncunun sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğu öğrenildi. Yakın zamanda kemoterapiye başlayacak olan Ergüder'in eşi Kenan Ece ve ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor.

DİZİDEN AYRILACAK

Öte yandan oyuncunun Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak için yapım ekibinden izin istediği ve çekimleri bıraktığı ortaya çıktı. Oyuncu konu hakkında herhangi bir paylaşım yapmadı.

Ünlü oyuncu Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı
Ünlü oyuncu Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı
Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı
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Haber Yorumları (2)
CORCİ: hayat çok kötü olmaya başladı be..
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
HAKAN ARSLANOĞLU: Hemen hemen her gün ölen ünlü , kanser olan ünlü, virüse yakalanan ünlü haberleri okumaya başladık.
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 10:23:48. #1.15#
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