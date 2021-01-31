Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti

İki yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden ve kısa süre önce koronavirüs atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok dizide ve filmde rol alan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti. Atilla Pekdemir 2 senedir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

Kısa süre önce de koronavirüs hastalığına yakalanan ünlü oyuncunun İzmir'de hayatını kaybettiği belirtildi. Atilla Pekdemir'in vefat haberi başta sanat camiası olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

ATİLLA PEKDEMİR KİMDİR?

Atilla Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 1968 yılında mezun olmuştur.

Daha Konservatuar öğrencisi iken Kenterler Tiyatrosu'nda üç kişilik opera oyunuyla profesyonel oldu.

Atilla Pekdemirin oynadığı Filmleri ve Dizileri :

2015 – Yedikule Hayat Yokuşu (Hayri Baba) (TV Dizisi)

2014 – Vay Başıma Gelenler 2,5 (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (Yakup) (TV Dizisi)

2013 – Otisabi (Nejat Amca) (TV Dizisi)

2013 – Seytan-i racim (Emrah'in Büyükbabası) (Sinema Filmi)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Lütfi Kırdar (12.Bölüm) (TV Dizisi)

2013 2014 – Aramızda Kalsın (Kasım) (TV Dizisi)

2012 – Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2011 – Zehirli Sarmaşık (Ahmet Baba) (TV Dizisi)

2011 – 2013 – Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi)

2011 – Kirli Oyunlar (Kapolyon) (TV Filmi)

2011 – Farklı Desenler 2. Sezon (Emniyet Müdürü) (TV Dizisi)

2010 – Çok mu Komik? (Sinema Filmi)

2010 – Sevgi Bağlayınca (TV Dizisi)

2010 – Nene Hatun (Sinema Filmi)

2010 – Hür Adam (Hakim Ali Rıza) (Sinema Filmi)

2009 – Sultan Avrupa'da (Prens Pismarck) (Sinema Filmi)

2008 – Gece Gündüz (Enis Bey) (TV Dizisi)

2008 – Devrim Arabaları (Merkez Lokantacı) (Sinema Filmi)

2007 – Zoraki Koca (Nazif) (TV Dizisi)

2007 – Aşk Fırtınası 33 Bölüm (TV Dizisi)

2007 – Menekşe ile Halil (Resepsiyonist) (TV Dizisi)

2007 – Memleket Hikayeleri – Bir Dalda İki Kiraz (TV Filmi)

2007 – Memleket Hikayeleri – Aman Doktor (TV Filmi)

2007 – Kaç Baba Kaç (TV Filmi)

2007 – Kabadayı (Battal) (Sinema Filmi)

2007 – Arka Sıradakiler (Fikret) (TV Dizisi)

2006 – İyi ki Varsın (Halit) (TV Dizisi)

2006 – Selena (Müstakil Dede) (TV Dizisi)

2006 – Berberler (Haşmet) (TV Filmi)

2005 – Davetsiz Misafir (Şahabettin) (TV Dizisi)

2005 – Şeytan (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Doktor) (TV Dizisi)

2005 – Anadolu Efsaneleri – Gelin Geldi (TV Filmi)

2005 – Acı Günler (TV Filmi)

2004 – Yusuf Yüzlü (TV Dizisi)

2004 – Yağmur Zamanı (Fotoğrafçı) (TV Dizisi)

2004 – Paydos (TV Filmi)

2004 – Kalp Gözü (TV Dizisi)

2004 – Gönül Yarası (Komiser) (Sinema Filmi)

2004 – Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Sinema Filmi)

2004 – Cennet Mahallesi (Sururi Bey) (TV Dizisi)

2003 – Ömerçip (Sinema Filmi)

2003 – Kurtlar Vadisi 1. Sezon (Doktor) (TV Dizisi)

2002 – Şeytan Bunun Neresinde (Sinema Filmi)

2002 – Sırlar Dünyası/ Sır Kapısı (TV Dizisi)

2001 – Çifte Bela (TV Dizisi)

2001 – Son (Oyuncu Patron) (Sinema Filmi)

2001 – Koltuk Sevdası (TV Dizisi)

2001 – Güz Gülleri (TV Dizisi)

2001 – Derviş (Osman Paşa) (Sinema Filmi)

2000 – Hayatım Roman (Kahveci) (TV Dizisi)

1997 – Fırat (TV Dizisi)

1996 – Köşe Kapmaca (TV Dizisi)

1986 – Olacak O Kadar (TV Dizisi)

1979 – Vay Başımıza Gelenler (Naim) (Sinema Filmi)

1979 – Köşe Kapmaca (Sinema Filmi)

1977 – Sivri Akıllılar (Recep Balyemez) (Sinema Filmi)

1977 – Aslan Bacanak (Muavin Nazmi) (Sinema Filmi)