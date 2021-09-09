Ünlü oyuncu aşka geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü oyuncu aşka geldi

Ünlü oyuncu aşka geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Fenomen olarak 'Yaprak Dökümü' dizisiyle yıldızı ünlü oyuncu Tolga Karel, aşka geldi. Uzun süredir Amerika'da yaşayan ünlü oyuncu, eşiyle öpüştüğü fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. İşte detaylar...

Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den aşk pozu geldi. 2016 yılında Amerikalı Sarah Scott ile evlenen oyuncu, eşiyle öpüşürken karesini yayınladı. Sarah Scott'dan bir kızı olan Karel'in, 'Yaprak Dökümü' dizisiyle yıldızı parlamıştı. Dört yıl Günay Musayeva ile evli kalan oyuncunun, Azeri modelden Cihangir adında bir oğlu bulunuyor. Karel, Amerika'da bir dönem ise TIR şoförlüğü yapmıştı. 'Survivor' yarışmasına da katılan Karel, oyunculuğu bırakmıştı.

Ünlü oyuncu aşka geldi

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mansur Yavaş Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Müge Anlı Acun Ilıcalı Kylie Jenner
Spor Okay Yokuşlu Ünal Karaman Abdullah Avcı Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ünlü oyuncu aşka geldi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 22:55:49. #1.14#

title