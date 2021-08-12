Ünlü oyuncu Arzum Onan, sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu

Kendisi gibi oyuncu Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evliliği olan 47 yaşındaki Arzum Onan, tatiline devam ettiği Çeşme'de sarı bikinisiyle objektiflere yansıdı. Onan'ın yıllara rağmen formunu koruması dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Arzum Onan, Çeşme tatiline devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu Mehmet Aslantuğ'la evliliğinden 1 çocuk sahibi olan Onan, geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Sarı bikinisiyle objektiflere yakalanan Onan, formunu koruması nedeniyle hayranlarından tam not aldı.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI

Plajda 20 yaşındaki oğlu Can Aslantuğ ve arkadaşlarıyla sohbet eden oyuncu, dikkatleri üzerine topladı. Arkadaşı ile birlikte geç saatlerde denize giren 47 yaşındaki güzel, fit haliyle gençlere taş çıkarttı.

Yaklaşık yarım saat boyunca Ege'nin serin sularının keyfini çıkaran Arzum Onan, daha sonra arkadaşıyla sohbet ederek locasına gitti.

İMAJINI TAZELEMİŞTİ

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olmayı başaran Arzum Onan, yakın zamanda saçlarını kısacık kestirip imaj tazelemişti.