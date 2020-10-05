Ünlü modacı Kenzo Takada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Ünlü modacı Kenzo Takada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

05.10.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:31

Dünyaca ünlü Japon modacı Kenzo Takada, 81 yaşında yakalandığı koronavirüse nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yaz tatil için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü modacı Kenzo Takada, tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüse yenik düştü. Ölüm haberi ailesi tarafından doğrulanan Kenzo Takada, 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.

KENZO TAKADA KİMDİR?

27 Şubat 1939'da Japonya'nın Hyogo eyaletinde doğan Kenzo Takada, kız kardeşlerinin okuduğu dergileri okumaya başladıktan sonra modacı olmaya karar verdi. 1965'te bir tekneyle Paris'e geldikten sonra bir süre serbest tasarımcı olarak çalıştı. İlk defilesini de 1970 yılında burada sahneleyen Takada, 1980'lerde modaya damga vurdu.

Ünlü modacı Kenzo Takada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü modacının 1970'li yıllarda kurduğu Kenzo markası, dünyanın en büyük lüks giyim markalarından biri haline geldi. 1999 yılında emekliye ayrılan Kenzo Takada, kariyeri boyunca 8 bin farklı tasarıma imza attı.

Ünlü modacı Kenzo Takada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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