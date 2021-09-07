Ünlü modacı Barbaros Şansal hapse girecek!

Modacı Barbaros Şansal, 2017 yılındaki bir Twitter paylaşımı nedeniyle 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. İşte Şansal'ın o tweeti...

Şansal hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Demiören Haber Ajansın'nın aktardığına göre, Şansal'ın atılı suçu işlediğine hükmeden İstanbul'daki mahkeme, adli sicil kaydında "3 aydan fazla hapis cezasını gerektirir" hükmü olduğundan, kararı para cezasına çevirmedi, erteleme yapmadı.

Şansal suçlamaya konu olan paylaşında şunları söyledi:

"Ve Semih beraat... ve Nuriye tahliye… ve iktidarın pisliği dünyanın gözünün önünde. Ben ne kadar uzakta olsam da... Köklerimin olduğu yerlerden gelen mutlu haberlere seviniyorum. Sizlere de tek bir şey söylüyorum. Direne direne kazanıyoruz. Dike dike bunları yollayacağız. Laik, demokratik, sosyal hukuk devletini bir kez daha münasip bir yerlerine sokacağız. Şimdi lütfen, beni izlemeye devam etmeyin. Çünkü hayat bana güzel. Bakın arkamda fullmoon var. Yani dolunay. Bu yüzden hayatın tadını çıkarmaya devam edin ve lütfen birbirinizi sevin. Çünkü yarına çıkmaya senediniz yok."

İTİRAZ ETME HAKKI BULUNUYOR

Şansal'ın bu karara istinafta itiraz etme hakkı bulunuyor.

İstanbul'da görülen davaya tutuksuz sanık Barbaros Şansal katılmadı. Şansal ve şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı avukatları temsil etti.

Modacı Şansal, daha önce bir yılbaşı gecesi paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle 2 ay tutuklu kalmıştı. O dönem Kuzey Kıbrıs'ta gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Şansal'a, Atatürk Havalimanı apronunda saldırıda bulunuldu.

Kaynak: Snob Magazin