Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı
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Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınası, ilçeyi karanlığa bürüdü. Ani gelişen kum fırtınasının nedenine ilişkin açıklama yapan CNN Türk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, "Bu kum fırtınasını oluşturan neden uzunca bir süredir yağış olmaması ve ani yükselen basınç dalgaları olabilir" dedi.

12.09.2020 17:02 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:28

Ankara'nın Polatlı ilçesinin karanlığa gömen ani kum fırtınasının nedenini CNN Türk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli anlattı. Sürmeli, hava olayının kuraklık ve ani yükselen basınç dalgaları yüzünden yüzünden meydana gelmiş olabileceğinin söyledi.

Polatlı'yı vuran kum fırtınasının ardından CNN Türk canlı yayına bağlanan meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, ''Fırtınaları bu seviyede yaşamamız artık bizim anormal normalimiz haline gelmeye başladı. Akdeniz'de nasıl hortumlar arttıysa, rüzgarlar da kuvvetleniyor. İç Anadolu hortum oluşabilen, fırtınaların oluşabildiği bir coğrafya. Dolayısıyla bu tür ani rüzgarlar, ani basınç dalgaları meydana gelebiliyor. Bu kum fırtınasını oluşturan muhtemelen şundan olabilir; uzunca bir süredir yağış yok.'' dedi.

"RÜZGARDA ANİ SIÇRAMALAR OLDU"

Sürmeli ifadelerine şu şekilde devam etti: Bugün itibariyle bir günlük ve akşam saatlerine yönelik yağış beklentisi vardı ama bu yağış sıcaklık artışıyla beraber kendini gösteren bir yağış demiştik. Rüzgarlar da yaklaşık 35-40 kilometreler civarında, ancak çok kısa bir süreliğine rüzgar anlık bir sıçrama yaşıyor. Rüzgarın hamlesi dediğimiz; 50-55 km'ye çıkmış durumda. Bu da o rüzgar sebebiyle anlık sıçrama sebebiyle bu seviyelere gelmiş durumda.

Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı

"KUVVETLİ RÜZGAR SAAT 18'E KADAR SÜRECEK"

Önümüzdeki iki saat içerisinde 6-7 sularında rüzgar yine 20 km'ye inmiş olacak. Kum fırtınasının tamamen ortadan kalkması zor, etkisini sürdürüp sonrasında ömrünü tamamlayacaktır. En az saat 6'ya kadar bu kuvvetli rüzgarın devam etmesi, sonra da kademeli olarak aşağıya inmesini bekliyoruz. Muhtemelen bu kum fırtınasını yapan bu rüzgar.

Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı

"KUM FIRTINASININ NEDENİ UZUN SÜREDİR YAĞIŞ OLMAMASI"

Fırtınaları bu seviyede yaşamamız artık bizim anormal normalimiz haline gelmeye başladı. Akdeniz'de nasıl hortumlar arttıysa, rüzgarlar da kuvvetleniyor. İç Anadolu hortum oluşabilen, fırtınaların oluşabildiği bir coğrafya. Dolayısıyla bu tür ani rüzgarlar, ani basınç dalgaları meydana gelebiliyor. Bu kum fırtınasını oluşturan muhtemelen şundan olabilir; uzunca bir süredir yağış yok. Çok kurak gidiyor, toprak çok kurumuş durumda.

Ekim ve Kasım'da ciddi kurak geçecek. Yaz boyunca birçok üreticiden de duymuşsundur; orta ve güney bölgelerin üç dört aydır damlanın düşmediği yerler var. Bu kadar kuraklık ardından böyle kuvvetli bir rüzgar ve yükselici harekete meydana geliyor. Bu zamanda da kum fırtınaları oluşabiliyor. Bizim coğrafyamız için, oluşabilecek sistem hareketlerini de göz önünde bulundurduğumuzda bizim coğrafyamız için olası durumlar."

Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı

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Haber Yorumları (2)
BAHANE: HERŞEYE BİR BAHANENİZ VAR
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DÜRBÜNLÜ: ANKARA''DA deniz yok ki kum fırtınası olsun. bunlar kıyamet alameti. başkent derhal istanbul olmalı. allah uyarıyor
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