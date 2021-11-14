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Ünlü manken podyuma böyle çıktı

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Ünlü manken podyuma böyle çıktı

Ünlü manken Şebnem Schaefer, Asr-ı Nazende firmasının gelinlik defilesinde kadına şiddete dikkat çekmek için şiddete uğrayan gelin konseptiyle çıktı.

İZMİR (Snob Magazin) -

Asr-ı Nazende Gelinlik, 2022 sezonu ürünlerinin tanıtımı için bayilerine ve müşterilerine özel bir defile düzenledi. Wyndham Grand İzmir Özdilek'te gerçekleşen defilede, göz alıcı gelinlikler ve nişan kıyafetleri sergilendi. Fi Ajans tarafından organize edilen moda gösterisinde, ünlü model Şebnem Schaefer ile birlikte 15 manken görev aldı. Fatih İlgaz ve Onur Ünsal koreografisinde yapılan etkinlikte, 100 parçadan oluşan bir koleksiyon sunuldu.

Yaklaşık 2 saat süren ve 'kadına şiddet' temasının işlendiği defilenin sonunda yüzü ve vücudu mor, gelinliği yırtık vaziyette podyuma gelen Şebnem Schaefer, konuklar tarafından ayakta alkışlandı. Ünlü mankenle birlikte podyumda yürüyen firma sahipleri Tülay Ersoy ve Gülay Erol kardeşler, son zamanlarda artan şiddet olaylarının ve haberler inin artık son bulmasını istedi. Şebnem Schaefer defile sonrası yaptığı açıklamada "Son zamanlarda kadına şiddet haberler i çok arttı. Ben podyumda o konseptle yürürken bile çok etkilendim. Şiddete uğrayan kadınlar kimbilir neler çekiyordur" dedi.

Ünlü manken podyuma böyle çıktı

Ünlü manken podyuma böyle çıktı

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