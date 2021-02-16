Deniz Akkaya koronavirüse yakalandı
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Deniz Akkaya koronavirüse yakalandı

16.02.2021 22:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:47
Deniz Akkaya koronavirüse yakalandı

Ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Akkaya, "O gün geldi çattı bendeniz de salgının kucağına düştüm. Bu fotoğraftaki Deniz, aslen 5 günlük hasta imiş" dedi.

Ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden koronavirüse yakalandığını söyledi. Yaptığı fotoğraf paylaşımıyla haberi duyuran Akkaya, 5 gündür hasta olduğunu dile getirdi.

"BU FOTOĞRAFTAKİ DENİZ 5 GÜNLÜK HASTA İMİŞ"

Akkaya, "Elimde sopam evde covid kovaladığım bir zaman diliminden herkese merhaba. O gün geldi çattı bendeniz de salgının kucağına düştüm. Bu fotoğraftaki Deniz, aslen 5 günlük hasta imiş. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık gecene kadar sizlere, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım. Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz. 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıkla ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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