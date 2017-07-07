Ünlü Karikatürist Galip Tekin Son Yolculuğuna Uğurlandı

ÜNLÜ karikatürist Galip Tekin Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri kabul eden anne Yüksel Tekin sık sık tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Karikatürist Galip Tekin için Teşvikiye Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Tekin'in annesi Yüksel, ablası Nedret Tekin ile yakınlar, sanatçı Suzan Kardeş, karikatürist Hasan Kaçan, Erdil Yaşaroğlu, Suat Özkan'ın yanı sıra karikatür dünyasından çok sayıda isim ile Boğaziçi Üniversitesi'nde ders verdiği öğrencileri katıldı. Taziyeleri Galip Tekin'in annesi Yüksel ile ablası Nedret Tekin kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Yüksel Tekin sık sık tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne zaman zaman kızına sarılarak teselli buldu. Galip Tekin'in tabutunun yanına usta karikatürist Oğuz Aral'ın maketi bırakıldı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasından sonra Galip Tekin'in tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Tekin'in cenaze namazında Boğaziçi Üniversitesi'nde ders verdiği kız öğrencileri de saf tuttu. Cenazede öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.



"USTAMIZI KAYBETTİK"



Karikatürist Suat Özkan, "Ustamızı, abimizi, arkadaşımızı kaybettik. Bütün mizah camiasının başı sağolsun. Ailesine sabırlar diliyoruz" dedi.



"TÜRKİYE'İN EN İYİ ÇİZGİ ROMANCILARINDAN BİRİNİ KAYBETTİK"



Karikatürist-oyuncu Hasan Kaçan "Bütün sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Çocukluk arkadaşıyız. Beraber büyüdük, beraber çizdik. Beraber hayaller kurduk. O hayalleri çizgiye döktük. Neticede o hayat da bir hayaldi.O hayalden başka bir hayale yolcu ettik. Türkiye'nin en iyi çizgi romancılarından birini kaybettik. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.



Galip Tekin'in ders verdiği öğrencileri, "Bizim için bir hoca değil artık bir baba olmuştu. Hocamızla gerçekten çok yakındık. Çok üzgünüm. Çok sevilen bir hocaydı. Aramız çok iyiydi. Her öğrencisiyle arası iyiydi.Çok üzgünüz" şeklinde konuştular.



Tekin Küçükçekmece Gürpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.



- İstanbul