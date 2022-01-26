Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi

Marvel kahramanı Red Skull'a benzemek için vücudunun birçok yerine dövme yaptıran, bu da yetmezmiş gibi burnunu kesip kafasına da boynuz taktıran Henry Rodriguez, sürecin sonunda tanınmaz hale geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Venezuellalı Henry Rodriguez, Marvel kahramanı Red Skull'a benzemek için vücudunun bir çok yerine dövme yaptırdı, burnunu kesti ve kafasına boynuz taktırdı. Şu ana kadar 40,000 dolar harcayan Henry, tanınmaz bir hale geldi.

Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldiMarvel kahramanı Red Skull

SON HALİNDEN ÇOK MEMNUN

Henry, çocukluğundan beri komik filmlere karşı büyük bir ilgisinin olduğunu, bu nedenle istediği gibi yaşamaya başladığını ve hayranı olduğu Red Skull karakterine benzemek için elinden geldiğini yaptığını, yüzü korkunç olmasına rağmen şu anki görüntüsünden mutlu olduğunu söyledi.

Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldiHenry Rodriguez

YÜZÜNE İŞLEM YAPTIRMAYA DEVAM EDECEK

Henry yaptırdığı işlemlerden sonra çektirdiği tüm fotoları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Son olarak dilini ortadan kesip çatal şekline getiren Henry, yüzüne işlem yaptırmaya devam edeceğini söyledi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Venezuela, Dünya, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title