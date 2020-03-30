Ünlü isimlerden "Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti" kampanyasına destek
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Ünlü isimlerden "Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti" kampanyasına destek

Ünlü isimlerden "Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti" kampanyasına destek Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü, sanat ve kültür camiasından ünlü isimler, koronavirüs tedbirleri kapsamında maddi anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara yönelik Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan Vakit Türkiye İçin...

30.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:18
Ünlü isimlerden 'Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti' kampanyasına destek

Ünlü isimlerden "Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti" kampanyasına destek

ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü, sanat ve kültür camiasından ünlü isimler, koronavirüs tedbirleri kapsamında maddi anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara yönelik Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti kampanyasına destek oldu.

Türkiye'de hızla yayılan koronavirüsün yayılmasına yönelik devlet kurumları çeşitli tedbirler alırken, bu tedbirlerden etkilenen ve ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlar için sivil toplum kuruluşları seferber oldu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın, evden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılar, hastalar, kepenk kapatmak zorunda kalan esnaf, işsiz kalan, bursları kesilen öğrenciler ve faturalarını ödeyemeyen vatandaşların yalnız olmadığını hissettirmek için başlattığı Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti kampanyasına sanat ve kültür camiasından ünlü isimlerde çektikleri videolarla destek oldu.

Bülent İnal, Bahadır Yenişehirlioğlu, Prof. Dr. Mustafa Karataş, Dursun Ali Erzincanlı, Ömer Döngeloğlu, Resul Aydemir, Hakan Boyav, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Celal Al, Edip Zeydan, Aykut Kuşkaya, Ferudun Özdemir, Ali Nuri Türkoğlu, Latif Koru, İkbal Gürpınar, Gülsim Ali İlhan, Ekrem Uzunok, Turgay Başyayla, Mustafa Demirci,, Mehmet Ali Tuncer, Emre Üçtepe, Levent Sülün, Berna Sülün, Fatih Koca, Ateş Fatih Uçan, Esra Elönü, gibi isimler Türkiye Diyanet Vakfı'nın hazırladığı metinleri okuyup video çekerek insanlara zor durumda olan vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.

İhtiyaç sahiplerinin yalnız olmadığını hissettirmenin önemine vurgu yapılan çalışmada, bu zor günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşılabileceğine dikkat çekildi.

Ünlü isimlerden 'Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti' kampanyasına destek

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Ünlü isimlerden "Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti" kampanyasına destek

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