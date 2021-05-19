Ünlü isimler sosyal medyadan Filistin'e destek mesajları vermeye devam ediyor

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isimler, İsrail'e tepkilerini sürdürüyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isimler, İsrail'e tepkilerini sürdürüyor.

Takipçi sayılarıyla milyonlarca kullanıcıya ulaşabilen sanatçıların Filistin halkına sosyal medya üzerinden desteği devam ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, olayların başladığı ilk günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Hadid, New York'ta yapılan ve kendisinin de katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden kareler paylaşarak, "Şu an böyle hissediyorum. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, kibar ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor. Filistin özgür kalana kadar Filistin'e özgürlük." diye yazdı.

42 milyondan fazla takipçisi olan sanatçının paylaşımına 30 binden fazla kişi yorum yaptı.

"Filistin halkına yönelik etnik temizlik sona ermeli"

Bella Hadid'in kardeşi Gigi Hadid ve ailenin diğer üyeleri de sosyal medya hesaplarından Filistinlilere destek mesajı paylaşan ünlüler arasındaydı.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa ise 66 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin halkına yönelik etnik temizlik sona ermeli. Yeter! Bu bir insan hakları meselesi. Uyanın insanlar." dedi.

İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik de Filistin halkına destek mesajı verdi. Malik, "Filistin halkının yanındayım. Sevdiklerini kaybeden aileler için kalbim ağrıyor. Yetim kalan ve öldürülen çocukların sessiz tanıkları olarak duramayız." çağrısında bulundu.

"İnsanların, evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz"

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından zorla evlerinden çıkarılmasını eleştiren bir video yayınladı.

Waters, yayınladığı videoda "İsrail'i her koşulda destekliyorum" şeklinde açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek, "İnsanların, evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor." sözleriyle eleştirdi.

Kanadalı R&B sanatçısı The Weeknd da yerlerinden edilmiş Filistinlileri desteklemek için Instagram hikayesinde "Kudüs'ü Koru" mesajını içeren bir illüstrasyon paylaştı.

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say da sosyal medya hesabından Filistin'e destek paylaşımı yapan sanatçılar arasında yer aldı. Say, İsrail'in Gazze'yi bombaladığı ana dair bir fotoğraf paylaşarak, şunları kaydetti:

"Gazze'deki yaşlı bir adamın elinde şunlar yazıyordu. Suyuma el koy, evimi yık, işimi elimden al, toprağımı çal, babamı hapse at, annemi öldür, ülkemi bombala, hepimizi aç bırak, hepimizi aşağıla. Ama yine de ben suçlu olayım. Neden mi? Çünkü bir roketle karşılık verdim."

"Filistinlileri özgürleştirmek için İsrail'e yaptırımların zamanı geldi"

ABD'li sinema oyuncusu ve yönetmen Mark Ruffalo, "Şeyh Cerrah" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İsrail'e yaptırım için 2 milyon imza çağrısında bulunan bir internet sayfasının linkini vererek, şunları yazdı:

"Kudüs'te 1500 Filistinli sınır dışı edilmekle karşı karşıya. 200 protestocu yaralandı, 9 çocuk öldürüldü. Güney Afrika'daki yaptırımlar siyahi halkının özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı oldu. Filistinlileri özgürleştirmek için İsrail'e yaptırımların zamanı geldi."

Amerikalı oyuncu Dylan O'Brien da yıkılan evin önünde konuşan 10 yaşındaki Filistinli kızın videosunu, "10 yaşında, yürek parçalayıcı. #FreePalestine" ifadeleriyle paylaştı.

"Filistin halkına uygulanan zulmü esefle kınıyorum"

Ünlü sanatçı Rihanna ise Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Barbadoslu şarkıcı, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kalbim, İsrail ile Filistin arasında sergilenen şiddetle kırılıyor! Görmeye cesaret edemiyorum! Masum İsrailli ve Filistinli çocuklar sığınaklarda bombalardan saklanıyor, 40'tan fazla insan hayatını kaybetti. Sadece Gazze'de en az 13 masum çocuk öldü!"

İsveçli ünlü pop sanatçısı Zara Larsson, Instagram hesabındaki hikayesinde "Özgür Filistin" yazılı fotoğrafı paylaşarak, İsrail'e tepkisini şöyle dile getirdi:

"Dünyanın dört bir yanındaki Yahudi karşıtı şiddete ve tehditlere maruz kalanlar için ayağa kalkmalıyız. Ancak aynı zamanda apartheid ve sivilleri öldüren ve ABD doları ile finanse edilen bir devleti sorumlu tutmalıyız. Birinin diğerini dışlaması gerekmez. Şu anda Filistin'de olan bir utançtır, bir suçtur."

Ünlü oyuncu Susan Sarandon da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail hükümeti ve Yahudi yerleşimci örgütler tarafından etnik temizlikle karşı karşıya bırakılan ve terörize edilen Filistin halkıyla dayanışmak... Dünya seyrediyor." dedi.

"Game of Thrones" dizisinde "Cersei Lannister" karakterini canlandıran oyuncu Lena Headey de yaşananlara karşı kayıtsız kalamayarak, Instagram hesabından pek çok paylaşımla İsrail saldırılarına karşı tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Tarkan, İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne karşı "insanlık ayıbı" ifadesini kullandı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ünlü sanatçı, "Üzüntüyle izlediğim bu görüntüler insanlık adına çok utanç verici ve bir 'insanlık ayıbı' gerçekten. Filistin halkına uygulanan zulmü esefle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, "#AksadaBaskınVar" etiketiyle yaptığı paylaşımda "Bayramlık giyecek yaşta kefen giydirdiğiniz çocukların ahı bir ömür bırakmasın yakanızı." ifadesini kullandı.

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Viola Davis, Instagram hesabından "Şeyh Cerrah'ta neler olup bittiğini konuşalım." notuyla İsrail'in 1948'den bu yana Filistinlilere yönelik saldırılarını anlatan görselleri takipçileriyle paylaştı.

İsrail asıllı ABD'li oyuncu Natalie Portman, oyuncu Davis'in Şeyh Cerrah'ta ne olduğunu anlatan Instagram gönderisine yer verdi.

Wonder Woman'ı canlandıran İsrailli oyuncu Gal Gadot ise hesabında, "Bu çok uzun süredir devam eden bir kısır döngü. İsrail özgür ve güvenli bir ulus olarak yaşamayı hak ediyor. Komşularımız da aynı şeyi hak ediyor. Hayatını kaybedenler ve aileleri için dua ediyorum. Bu düşmanlığın sona ermesi için dua ediyorum, liderlerimizin çözüm bulmaları için dua ediyorum ki barış içinde yan yana yaşayabilelim." mesajını takipçilerine ulaştırdı.

Funda Arar, Gülben Ergen, Fettah Can, Murat Kekilli, Mehmet Ali Erbil, Alişan, Serdar Ortaç, Hadise'nin yanı sıra oyuncu Bergüzar Korel, Kaan Yıldırım da saldırı altındaki Filistinlilere destek mesajı verenler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz