Ünlü İsimler, MTV Video Müzik Ödülleri'ne Damga Vurdu
New York'ta düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri'nde yine adaylar ve ödüllerden çok ünlü isimlerin kırmızı halıdaki kıyasıya rekabeti konuşuldu.
Müzik dünyasının prestijli ödüllerinden MTV Video Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. ABD'nin New York kentindeki Radio Music Hall'da düzenlenen törene ünlü isim yağmuru vardı.
GECEYE DAMGA VURDULAR
Geceye aldığı ödüllerle damga vuran isim Küba asıllı ABD'li şarkıcı Camila Cabello oldu. Yılın Video Klibi ve Yılın Şarkıcısı dallarında Drake, Ariana Grande ve Bruno Mars gibi güçlü adayları geride bırakan Cabello, törenden iki ödülle ayrıldı.Yılın En İyi Şarkısı ödülü Post Malone'dan 'Rockstar'a giderken, En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ise Cardi B oldu.
KIRMIZI HALIDA KIYASIYA REKABET
Geceye ödüllerden daha çok damga vuran ise yıldız isimlerin kırmızı halıdaki rekabetiydi. Rita Ora, Cardi B, Kylie Jenner, Jennifer Lopez ve Nicki Minaj gibi isimler iddialı kıyafetleriyle bütün dikkatleri üzerine topladı. Rita Ora'nın transparan kıyafeti en çok konuşulanlar arasındaydı.
İşte törene damga vuran kareler...
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NİCE İNSAN GÖRDÜM ASTÜNDE ELBİSE YOK . NİCE ELBİSE GÖRDÜM İÇİNDE İNSAN YOK. C. RUMİ.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırBİR DOST: EMİNİM GÖZLERİNİ KIRPMADAN DA BAKMIŞSINDIR EKRANA. NE DEYİM ÖZLÜ SÖZLERİ YAZMAYI SEVEN UYGULAMAYI SEVMEYEN GÜZEL ÜLKEMİN GÜZEL İNSANLARIYayından Kaldır