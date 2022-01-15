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Ünlü Halk Ozanları Bandırma'da anıldı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Haberler | Yerel

Ünlü Halk Ozanları Bandırma'da anıldı Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Halk Müziği Kültür ve Sanat Derneği ünlü halk Ozanları Neşet Ertaş ile Aşık Mahsuni Şerif ' i anma konseri düzenledi.

BALIKESİR (İHA) - Ünlü Halk Ozanları Bandırma'da anıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Halk Müziği Kültür ve Sanat Derneği ünlü halk Ozanları Neşet Ertaş ile Aşık Mahsuni Şerif ' i anma konseri düzenledi.

Türkiye'nin ünlü ve ebediyete intikal etmiş iki büyük halk ozanı Neşet Ertaş ve Aşık Mahsuni Şerif için Bandırma Halk Müziği Kültür ve Sanat Derneği tarafından anma konseri düzenlendi. Konsere Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Karaarslan ve üyleri katıldı. Barış Manço Kültür Merkezinde düzenlenen konsere müzikseverlerler büyük ilgi gösterirken, konserde genellikle bu iki halk ozanının şarkıları okundu. Konsere gösterilen ilgiden mutlu olduklarını belirten Dernek Başkanı Kazım Gül, bu tür konserlerin devam edeceğini belirtti.

Ünlü Halk Ozanları Bandırma'da anıldı

Ünlü Halk Ozanları Bandırma'da anıldı

Ünlü Halk Ozanları Bandırma'da anıldı

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İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Son Dakika Haberleri
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Ünlü Halk Ozanları Bandırma'da anıldı Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Halk Müziği Kültür ve Sanat Derneği ünlü halk Ozanları Neşet Ertaş ile Aşık Mahsuni Şerif ' i anma konseri düzenledi.

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