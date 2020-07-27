Ünlü Güzellik Koçu Sinan İslam Yılmaz Kemoterapi Hastalarına Umut Işığı oldu!
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Ünlü Güzellik Koçu Sinan İslam Yılmaz Kemoterapi Hastalarına Umut Işığı oldu!

Türkiye'de yaptığı başarılı uygulamalarla ve yardımlarla adını duyuran ünlü güzellik uzmanından bir iyilik daha!

Ünlü Güzellik Koçu Sinan İslam Yılmaz Kemoterapi Hastalarına Umut Işığı oldu!
27.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:36

Ünlü kalıcı makyaj uzmanı Sinan İslam Yılmaz, kaşları belirli hastalıklarla veya bir çok sebepten dökülmüş kişilere yardım edeceğini duyurdu. Daha öncede kemoterapi gören kanser hastalarına ve alopesi hastalarına ücretsiz hizmet vererek yardımda bulunan Yılmaz, şimdi de maddi durumu olmayan, çeşitli sebeplerle kaşları dökülmüş kişilere de ücretsiz olarak kaş uygulaması sunacağını açıkladı. 3D kıl tekniği ile tek tek kıl çizilerek gerçek kaş formu yaratılan uygulama ile kaşlarını kaybeden kişilere de umut olmuş durumda. İsteğinin yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşabilmek olduğunu söyleyen Yılmaz, "3D kıl tekniği dediğimiz microblading işlemi, günümüzde kaşları seyrek olan ya da kaş formundan memnun olmayan danışanlarımızın en çok tercih ettiği uygulama. Başarlı olduğum işte, nasıl insanlara yardımcı olabilirim diye düşünürken bir kaç alopesi ve kanser hastası danışana denk geldim. Bunun sonucunda onların yüzündeki gülümsemeyi gördüğüm an yapmam gerekenin bu olduğuna karar verdim. Maddi durumu olmayıp, bu tarz bu problem yaşayan herkes, sosyal medya üzerinden bana ulaşabilirler. Bütün meslektaşlarımdan da aynı şekilde yardımlar bekliyorum. Böylece çok daha fazla kişiye yardım eli uzatabiliriz'' dedi.

Yılmaz ayrıca botoks yaptırmadan asimetrik düşük kaşlara son verilebileceği ile ilgili sorularımıza yanıt verdi.

Günümüzde en çok tercih edilen güzellik uygulamaları arasında olan yer alan kaş şekillendirme uygulaması, bir çok teknikle yapılmakta. Kaş şeklinden memnun olmayan, kaşları farklı gözüken ya da kaşının düşüklüğünden dolayı mimik problemi yaşayan bir çok kişi bununla ilgili estetik ameliyatlara ya da medikal işlemlere başvurarak sıkıntı yaşadıkları bölgeleri gidermek için binlerce lira para harcıyor. Peki estetik ameliyatı olmadan ya da herhangi bir cerrahi işlem uygulanmadan bu sonucu elde etmek mümkün mü?

Ünlü Güzellik Koçu Sinan İslam Yılmaz Kemoterapi Hastalarına Umut Işığı oldu!

Günümüzde gelişen teknik ve teknolojilerle birlikte kalıcı makyaj işlemlerinin degeliştiğini dile getiren Sinan İslam Yılmaz, 3D kıl tekniği yani Microblading ile kaş tellerinin tek tek elle çizilerek, eski usul kalıcı makyaj işlemlerinin geride kaldığını dile getirdi. Bu işlemlere başlamadan önce kişinin yüzünün altın oranına uygun çizim yapılarak en doğru formda kaş yapıldığını dile getiren Sinan İslam Yılmaz, ''Yüz için en doğru kaş şekli altın orana göre yüze belirlenip çizildikten sonra, düşük bakışlar, üzgün, kızgın vb. surat mimiklerini giderilerek ve kaşı yüze en uygun hale getirerek botoks etkisine yakın bir sonuç elde edilebilir'' diyerek cerrahi işlemler olmadan da yüzünüze uygun, düşük kaş görüntüsü olmadan, altın orana uygun kaşlara sahip olunabileceğini dile getirdi. Ancak yanlış teknik ve kalitesiz malzemelerle yapılan kalıcı kaş işlemlerin sıkıntı yaratacağını dile getiren Yılmaz, mutlaka güvenilir uzmanlarla çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

Ünlü Güzellik Koçu Sinan İslam Yılmaz Kemoterapi Hastalarına Umut Işığı oldu!
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