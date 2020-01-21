: Bir cezaevi mahkumu mektup yazarak yardım istedi: Cinsel organım yok ama cinsel suçtan ceza aldım

21.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:54

"Sevgili okurlarım, Türkiye'deki cezaevlerinde çok ilginç olaylar yaşanıyor" diyerek bugünkü yazısına başlayan Emin Çölaşan, cinsel organı olmadığı halde cinsel suçtan ceza aldığını iddia eden bir mahkumun mektubunu köşesine taşıdı. Söz konusu mektupta mahkum, rapor alabilmek için hastaneye sevk edilmek istediğini belirtiyor. 4 yılı aşkın süredir cezaevinde yattığını belirten mahkum, "Boş yere hapis yatıyorum" dedi.

Sözcü'de yayımlanan söz konusu mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Sayın Emin Bey kolay gelsin. Ben sizlerin yazılarınızı takip ediyorum. O yüzden sizlere yazmaya karar verdim.

Ben Bolu cezaevinde yatıyorum. Beni yanlış yargılayan ve benim kendimi savunma hakkımı elimden alan bir hakimin veya mahkeme heyetinin kurbanıyım. Ne kadar dilekçeler yazdıysam hep ret veya değişik kararlarla geri dönüyorlar."

İşin ilginç boyutu bu cümleden sonra ortaya çıkıyor:

"Ben cinsel suçtan 13 yıl 4 ay ceza aldım. Artı 9 yıl alıkoyma, cebir ve tehditten aldım, etti 22 yıl 4 ay…

4 yıl 6 aydır yatıyorum.

Gerçek şu ki bende cinsel organ yok.

Bana inanmıyorlar.

Beni hastaneye sevk etmiyorlar çünkü mahkemenin yanlışı ortaya çıkacak diye korkuyorlar.

Bomboş (boş yere) ceza yatıyorum. Siz de benim gibi yanlış bir ceza aldınız. (Benim notum: Aman abicim, ceza yanlıştı ama bizimki cinsel suç değil, Fetö metö vaziyetleri!)

Benim dosyam gerçekten Türkiye'de adaletin olmadığını ortaya çıkaracaktır… Dosyayı adresinize göndereceğim…"

HUKUKÇULARIN OLAYA YORUMU

Mektubun ardından hukukçulara danıştığını belirten Çölaşan, "Cinsel suçtan hüküm giymesi için ille de cinsel organı olması gerekmeyebilir. Başka yöntemlerle cinsel suç işlemiş olması da mümkündür. Ancak dosyayı ve hastane raporları olup olmadığını görmeden bu konuda sağlıklı bir yargıya varmak mümkün olmaz" yanıtını aldığını belirtti.

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