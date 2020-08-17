Ünlü gazeteci Ali Eyüboğlu ve eşi koronavirüse yakalandı
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Ünlü gazeteci Ali Eyüboğlu ve eşi koronavirüse yakalandı

Gazeteci ve sunucu Ali Eyüboğlu ile eşi koronavirüse yakalandı. 27 Temmuz'dan bu yana hastalıkla boğuştuğunu belirten Eyüboğlu, YouTube'da yayınladığı videoda virüsü nasıl yendiğini anlattı.

Ünlü gazeteci Ali Eyüboğlu ve eşi koronavirüse yakalandı
17.08.2020 08:36 | Son Güncelleme: 17.08.2020 08:39

Birçok magazin programında yorumculuk yapan Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, koronavirüse yakalandı. Eşiyle virüse yakalandığını anlatan ünlü isim, yaşadığı zor günleri yayınladığı video ile takipçileriyle paylaştı.

"KORUNMAMIZA RAĞMEN KAPTIK"

Magazin yorumları yaptığı ve ünlü isimleri konuk aldığı YouTube kanalında hastalık sürecini anlatan ünlü isim, "27 Temmuz'dan beri hastanedeyim. Allah düşmanımın başına vermesin, çok sorunlu bir hastalık" diye konuştu. Koronavirüsten yoğun bir şekilde korunmaya çaba harcadığını anlatan Ali Eyüboğlu, ham maske taktığını hem de sosyal mesafeye dikkat ettiğini söyledi. Eyüboğlu, aynı tedbirleri eşinin de aldığını ama buna rağmen hastalığa yakalandıklarını açıkladı.

Ünlü gazeteci Ali Eyüboğlu ve eşi koronavirüse yakalandı

"EŞİMİN İŞ YERİNDEN BULAŞTI"

Usta gazeteci yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "Sanıyoruz eşimin iş yerinde eşime, ondan da bana koronavirüs maalesef geçti.21 Temmuz'da eşimde rahatsızlıklar başladı. Hastaneye başvurduk. Eşim covid-19 testi yaptırdı, sonuç pozitif çıktı. Bunun üzerine hastanenin acil servisine gittik. Virüs eşimin ciğerlerine bulaşmadığı için evde tedavi yapıldı. İlaçların ardından durumu iyileşeceğine durumu daha da kötüleşmeye başladı. Verilen ilaçlar yan etki yaptı ve virüs eşimin ciğerlerine ulaştı. Durumu ağırlaşınca hastaneye yatırdık. Sonra bizde oğlumla sürüntü testi yaptırdık. Benim de testim pozitif çıktı. 27 Temmuz'da da beni hastaneye yatırdılar ve 5 günlük ilaç tedavime başladılar. Tek başıma bir odadaydım. Bizim evliliğimizin 31. yıl dönümüydü o gün. Biz hesapta Trabzon'a tatile gidecektik."

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