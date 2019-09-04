Ünlü DJ Flume, sahnede binlerce kişi önünde cinsel ilişkiye girdi

04.09.2019 22:28

Burning Man Festivali'nde ünlü DJ Flume, binlerce kişi önünde hayranlarından biriyle cinsel ilişkiye girdi. Ünlü DJ o anları sosyal medya hesabından da yayımlamayı ihmal etmedi.

BİR KAÇ SANİYE SÜRDÜ

Olay, Nevada'nın kuzeybatısında bulunan Black Rock Çölü'nde gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından katıldığı, ünlü isimlerin de boy gösterdiği Burning Man Festivali'nde, ünlü DJ Flume sahne aldı. On binlerce festival takipçisinin sahnedeki performansını izlediği DJ Flume, şaşkın bakışlar arasında sahneye çıkardığı bir kadınla birkaç saniyeliğine ilişkiye girdi.

1 MİLYONU AŞKIN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Konseri izleyenlerin videoya çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntüler hızla yayıldı. Ünlü DJ'in kız arkadaşı Amerikalı oyuncu Paige Elkington de skandal görüntüleri Instagram'daki 90 bin takipçisiyle paylaştı. Paige, paylaşımına "Üzgünüm anne" notunu düştü. Gerçek adı Harley Edward Streten olan 27 yaşındaki DJ, albümleri milyonlar satan Grammy ödüllü bir müzisyen. Avustralyalı DJ, Lorde, Sam Smith, Arcade Fire, Hermitude ve Disclosure gibi isimlerin şarkılarını mix'leyerek üne kavuşmuştu. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, festival organizatörlerinin konula ilgili nasıl bir yaptırım getirileceği bilinmiyor. Oyuncu Paige Elkington da ilişkisini bitirip bitirmeyeceği yönünde henüz bir açıklama yapmasa da ünlü DJ ile ayrılacağı konuşuyor.