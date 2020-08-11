Ünlü boksör Mike Tyson köpekbalıklarının arasına daldı Ünlü boksör Mike Tyson köpekbalıklarının arasına daldıBahamalar, (DHA)- ABD'li ünlü boksör Mike Tyson, Discovery Channel'ın 'Shark Week' adlı özel etkinliğinde Bahamalar'da köpekbalıklarının arasına daldı.

Ünlü boksör Mike Tyson köpekbalıklarının arasına daldı

Bahamalar, (DHA)- ABD'li ünlü boksör Mike Tyson, Discovery Channel'ın 'Shark Week' adlı özel etkinliğinde Bahamalar'da köpekbalıklarının arasına daldı.

Hayranlarına ringlere geri döneceğinin sinyallerini veren ünlü boksör Tyson, Bahamalar'da Discovery Channel'ın 'Shark Week' adlı özel etkinliği kapsamında dalış yaptı. 54 yaşındaki ünlü boksör, köpekbalığını burnundan tutarak hayvanı 'tonik hareketsizlik' durumuna soktu. Discovery Channel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Mike Tyson hala tartışmasız bir şampiyon' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA