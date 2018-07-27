Ünlü Besteci Bünyamin Eroğlu Hayatını Kaybetti

Murat Göğebakan'ın yakın dostlarından olan ve Göğebakan tarafından çok sayıda bestesi okunan, söz yazarı, besteci ve ses sanatçısı Bünyamin Eroğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cuma günü, Cuma namazına müteakip Elazığ İzzetpaşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

BÜNYAMİN EROĞLU KİMDİR?

İlk bestesini 1970 yılında yapan Bünyamin Eroğlu, sahneye ilk kez Esat Kabaklı ve İlhami Yağcı ile çıktı. 30'a yakın bestesi bulunan Bünyamin Eroğlu'nun şarkıları kendisi ve pek çok ünlü şarkıcı tarafından okundu.

OKUL SIRALARINDA FARK EDİLDİ

İmam Hatip Lisesi'ndeyken sesinin güzelliğiyle fark edilen Bünyamin Eroğlu, çeşitli aktivitelerde şarkılar söyleyerek dikkat çekti. Ezanı da mükemmel bir şekilde okuyan Eroğlu, Bir gün Bölge Camii'nde ezan okuyordu ve dönemin müftüsü, rahmetli Hacı Ömer Bilginoğlu o gün Teşfikiye Camii'ne gitmek için evinden çıkmış ve okunan bu ezanı duyunca yolunu değiştirip Bölge Camii'ne gelmişti. Namazdan sonra, Bünyamin'e, "Sen Bilal Habeşi misin? Beni bu yaşta çekip buralara getirdin." Diyerek takdir sözleri etmiş ve memnuniyetini dile getirmişti.

"EN YAKIN ARKADIŞINA KAVUŞTU"

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, "En yakın arkadaşına kavuştu" başlıklı bir yazı kaleme alarak Bünyamin Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Murat Göğebakan'ın en çok beğenilen şarkılarından biri olan Vazgeçilmiyor'un bestesi de yine Bünyamin Eroğlu'na aitti.

5 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI

Usta sanatçının 2 Mart'ta kalp krizi geçirdiğini ve 5 aydır yoğun bakımda olduğunu ifade eden Onur Akay, yazısında "Murat Göğebakan'a selam söyle büyük usta" yazarak, sanatçının sevenlerini duygulandırdı.

Cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, şu ifadeleri kullandı:

"O hepimizi duygulandıran şarkıların söz yazarı ve bestecisiydi. Murat Göğebakan'ı meşhur eden şarkıların bestecisi ve ses sanatçısı Bünyamin Eroğlu'nu maalesef kaybettik. Murat Göğebakan'ın okuduğu 'Vazgeçilmiyor' isimli unutulmaz şarkının bestecisi Bünyamin Eroğlu, geçtiğimiz 2 Mart tarihinde İstanbul'da kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırılmış ve neredeyse 5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Beyninde ve akciğerlerinde hasar olduğu belirtilen ustayı kaybettik."

"MURAT GÖĞEBAKAN'A SELAM SÖYLE"

Bünyamin Eroğlu, Cuma günü, Cuma namazına müteakip Elazığ İzzetpaşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Murat Göğebakan'ın yakın dostlarından olan ve Göğebakan tarafından çok sayıda bestesi okunan Bünyamin Eroğlu, 64 yaşındaydı. "Aşkından olmuşum deli, Sen istersen bitir beni, Düşündükçe bu can seni, Vazgeçilmiyor " demişti. Mekânın cennet olsun büyük usta, Murat Göğebakan'a selam söyle büyük usta."