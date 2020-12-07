Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 7-13 Aralık tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor?

Ünlü astrolog Aysun Koç'un haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak? İşte 7-13 Aralık tarihleri arasına etki edecek burç yorumları...

KOÇ: Miras, kredi, ek kazanç ve ödemelerle ilgileneceğiniz bir hafta. Eşiniz veya ortağınızdan gelecek para ile motive olacaksınız. Devam eden rahatsızlığı olanlar operasyon geçirebilirler. Disiplinli bir şekilde günlük işlerinize odaklanacaksınız. Yanlış işlere mi emek veriyorum hissine kapılabilirsiniz. Uzun vadede emekler karşılığını bulur.

BOĞA: Hafta içinde ödemeleri çözdükten sonra eşinize veya ortaklı projelere yoğunlaşacaksınız. Aklınızla duygularınızın uyumsuz olacağı bir haftadasınız. Yaşam enerjinize ve içinizdeki eril enerjiye güvenerek hareket ederseniz yararınıza olacak. Bekarlar sevgilileriyle ilgili olarak duygusal anlamda hayal kırıklığına uğrayabilirler.

İKİZLER: Hafta başında ortaklık ve evliliğinizle ilgili konulara yoğunlaşacaksınız. Sonrasında sağlığınıza veya günlük rutinlerinize yönelebilirsiniz. Kadınlarla anlaşmak zor olacak. Hafta sonu geçmişten gelen bir problemle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak yüksek enerji ve adalet duygusuyla sorunu çözebilirsiniz.

YENGEÇ: Günlük işlerinize odaklanabilirsiniz veya sağlık konuları ön plana çıkabilir. Ailenizle ilgili olarak aklınız başka bir şeyi doğru bulurken, duygularınız sizi farklı bir yöne yönlendirebilir. Etrafınızdaki kadınların ne diyeceği veya ne düşüneceği üzerinden hareket etme eğilimindesiniz. Unutmayın bu hayat sizin.

ASLAN: Aşk veya çocuk haftanın ana teması. Bekarlar yeni bir sevgili bulabilirler. Çocuğu olanlar da; onlarla daha çok ilgilenebilirler. Geçmişten gelen bir sorun sizi zorlayarak ilerlemenizi sağlayacak. Aklınızla duygularınızın mücadelesi nedeniyle, yaşam enerjinizin yönlendirmesiyle hareket etmeniz yararınıza olacak.

BAŞAK: Perşembe gününe kadar aile ve emlak işleriyle, sonrasında da kardeş veya yakın çevrenizle ilgilenmeniz gerekecek. Ailenizle ilgili olarak geçmişte verdiğiniz emeklerin duygusal karşılığını alabilirsiniz. Kardeş veya yakın arkadaşınızla bir anda tartışma yaşayabilirsiniz. Gelişmenin arka yüzünü hissederek, olayları çözebilirsiniz.

TERAZİ: Yakın çevreyle iletişimin ön planda olacağı bir hafta. Evlilik veya ortaklı işlerde enerjinizi güzel bir şekilde yansıtabileceksiniz. Olaylara daha pozitif bakabilir, eğlenceli bir iletişim kurabilirsiniz. Miras, kredi veya ek kazançlar konusunda bir kadın düşmanlığı ile karşılaşabilirsiniz. Ortak işlerden veya eşinizden dolayı kazancınız artabilir.

AKREP: Hafta genelinde kazançlarınıza odaklanırken, hafta sonuna doğru kendinizle ilgileneceksiniz. Disiplinli bir şekilde çalışabilirsiniz. Kardeş veya yakın arkadaşlarınızla ilgili bazı kadersel gelişmeler, aslında sizin ders alarak ilerlemeniz için. Yanlış arkadaşlıklara emek verdiğinizi hissederek, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

YAY: Kendinize zaman ayıracağınız bir hafta. Hafta sonu ise; daha içe dönük ve inziva modunda olacaksınız. Yüksek enerji ve motivasyonunuzla, aşk ve çocuk konularındaki bazı sorunları kolayca çözebilirsiniz. Maddi kazançlarınızda çıkacak aksilikler, sizin öğrenerek yol almanız için seçtiğiniz sınavlar. Geçmişten gelen bazı yaralarınızı şifalandırabilirsiniz.

OĞLAK: Daha içe dönük olabilir, maneviyata ve spritüal konulara yönelebilirsiniz. Bazı oğlaklar üstleriyle anlaşmazlık yaşayarak işten ayrılmak isteyebilirler. Bazıları da kariyerlerinde hayalini kurdukları maddi imkanlara kavuşabilirler. Miras veya ek kazanç konularında kardeşinizle yaşayacağınız sorun canınızı oldukça sıkabilir.

KOVA: Kariyerinize veya mevcut pozisyonunuza yoğunlaşacaksınız. Bu hafta geçmişten gelen bir sorun hafta sonuna doğru canınızı sıkabilir. Ancak yüksek enerjinizle sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Ailedeki iletişim sorunlarını aşabilirsiniz. Eğitim, hukuk, yurt dışı bağlantılı işler yapanlar emeklerinin karşılığını alabilirler.

BALIK: Yurt dışı, eğitim, hukuki konular veya uzak akraba ilişkilerinin ön planda olacağı bir hafta. Hafta ortasında bunlarla ilgili bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ancak pozitif bakış açısıyla ve yüksek enerjinizle sorunları aşabilirsiniz. Ek kazançlarınızın artmasıyla moral bulabilirsiniz. İletişimle ilgili yaraları sarabilirsiniz.

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Not: Unutmayın ki; doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece % 20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okuyun lütfen.