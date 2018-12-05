Ünlü Anketçiden Bomba Bahçeli İddiası: Meclis Başkanı Olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak kapsamında MHP'ye bazı jestler yapılacağını açıklamıştı. Uzun yıllar AK Parti'ye de anketler yapan MAK Danışmanlık'ın Başkanı Mehmet Ali Kulat, siyaset gündemine karıştıracak bir kulis bilgisini "kuvvetli bir şekildekonuşuluyor" diyerek duyurdu. Ünlü anketçi Kulat'ın aktardığı na göre MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı olacak.

"KUVVETLİ ŞEKİLDE KONUŞULUYOR"

Nevşin Mengü'nün sunduğu 'Bire Bir' programında soruları cevaplayan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti ile MHP ittifakını değerlendirirken, "Bir ihtimal şu anda kuvvetli bir şekilde konuşuluyor; Devlet Bahçeli'nin de büyük ihtimal TBMM Başkanı olma ihtimali var" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ, DOĞRUDAN TALEP ETMEZ"

"Bahçeli'yi yakından tanıyanlar bilirler. Böyle bir şeyi doğrudan talep etmez, istemez" diyen Mehmet Ali Kulat, "Diplomasi dili gibi politika diliyle böyle bir şey uygun görülebilir" hatırlatması yaptı.

"ERDOĞAN JEST YAPABİLİR"

Kulat, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Devlet Bahçeli'nin bu anlamda 'Ben şurayı istiyorum' gibi bir talebi olmamış. Bahçeli'nin böyle bir talebi yok ama Cumhurbaşkanı böyle bir jest yapabilir. Onu ifade etmeye çalışıyorum."

BAHÇELİ, TBMM BAŞKANLIĞI İÇİN NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet bahçeli, dün TBMM Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevaplamış ve MHP'nin Meclis Başkanlığı istediği iddiaları için "MHP'de pazarlık söz konusu olmaz. Partimizin karşısında bir Pazar vardır. Her türlü sebze orada bulunmaktadır. İsteyen alır, isteyen satar. Ama bizim partimizde olmaz. Meclis Başkanı henüz var" ifadelerini kullanmıştı.