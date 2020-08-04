Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı CNN Türk canlı yayınında Avrasya Araştırma Şirketi'nin sahibi Kemal Özkiraz ile Latif Şimşek arasında yaşanan tartışma sırasında tansiyon bir hayli yükseldi.

CNN Türk ekranlarında Başak Şengül'ün sunduğu 'Akıl Çemberi' programında gazeteci Latif Şimşek ile Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz arasında büyük bir tartışma yaşandı.

ÖZKİRAZ CANLI YAYINA BAĞLANDI

Latif Şimşek'in anketlerinde "AK Parti'yi düşük göstermekle" suçlamasının ardından Özkiraz da canlı yayına telefonla bağlandı. Özkiraz, Latif Şimşek'e tepki göstererek, "AKP yüksek çıktığı zaman beni programına konuk alıyordun" dedi.

KANALA DA TEPKİ GÖSTERDİ

CNN Türk'e de tepki gösteren Özkiraz, "Anketlerinin bir kere bile haber yapılmadığı kanalda Avrasya Araştırma Şirketine iftira atılıyor" ifadelerini kullandı.

Avrasya Araştırma Şirketi'nin son anketinde çıkan sonuç şöyle;

- AK Parti yüzde 35 seviyelerinde.

- CHP yüzde 28 civarında.

- İYİ Parti ilk kez 12'nin üstüne çıktı.

- HDP ise yüzde 12.

- MHP yüzde 7.5'in da altına inerek, yüzde 7 seviyelerine geriledi.

- DEVA Partisi yüzde 3, Gelecek Partisi de yüzde 2.5 düzeyinde.

- Saadet Partisi de yüzde 0.2 seviyesinde.