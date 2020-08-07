Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor
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Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Gür, İnce'nin parti içi demokrasinin hakim olduğu bir parti kurmak için yola çıktığını ve Eylül 2020'nin başından itibaren Türkiye turuna çıkacağını kendisine söylediğini aktardı.

07.08.2020 21:05 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:37

Ünlü anket firması A&G Araştırma'nın sahibi Adil Gür, son günlerde siyaset dünyasının en çok konuştuğu isim olan Muharrem İnce ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı. İnce'nin kendisine kesinlikle parti kuracağını söyleyen Gür, "Ben Sayın İnce'ye 'Ne zaman partiyi kuracaksınız?' diye sorduğumda dedi ki 'Eylül 2020'nin başından itibaren Diyarbakır- Şırnak'tan tutun da Edirne'den Trabzon'a kadar şehir şehir gezip vatandaşlarla konuşacağım." söylediğini aktardı.

Habertürk'te yayınlanan Hülya Hökenek'in sunduğu "Enine Boyuna"programına yorumcu olarak katılan ünlü anketçi Adil Gür, parti kuracağı konuşulan son günlerin en çok merak edilen ismi Muharrem İnce ile yaptığı telefon görüşmesinin tüm detaylarını açıkladı.

"BİR PARTİ KURMAK İÇİN YOLA ÇIKTIM"

İnce ile yayına çıkmadan 1 saat önce konuştuğunu söyleyen Gür, "Sayın İnce ile hiç tanışmışlığım yok, hiç yüz yüze karşılaşmadım da. Sadece günlerdir İnce'nin parti kuracağı konuşuyoruz. Bu konuyu kendisinden dilemek istedim. Sayın İnce'ye 'Neden parti kuruyorsunuz?' diye sordun. Bana söylediği "Ben tüm iktidar ve muhalefet partilerine de karşı olduğum için apayrı bir yolda yürüyeceğim." dedi. 'Neden parti içinde bu mücadelenizi sürdürmediniz?' diye sordum. "Parti içinde demokratik yollar tükendi. Herhangi bir aday artık seçimle gelmiyor. Ben de parti içi demokrasinin hakim olduğu bir parti kurmak için yola çıktım" dedi.

"EYLÜL AYINDA TÜRKİYE TURUNA BAŞLIYOR"

"Peki ne zaman kuracaksınız?" diye sorduğumda kendisi bana dedi ki Eylül 2020'nin başından itibaren Diyarbakır- Şırnak'tan tutun da Edirne'den Trabzon'a kadar şehir şehir gezip vatandaşlarla konuşacağım. Parti masada kurulmaz, parti sokakta kurulur. Türkiye ve Atatürk çizgisinde herkesle bir araya gelebiliriz." dedi. Benim anladım kadarıyla yılbaşına kadar partisini kurmuş olacak gibi diyebiliriz."

Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor

Manşet

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