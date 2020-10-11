Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi
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Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi

11.10.2020 00:38 | Son Güncelleme: 11.10.2020 00:52

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi. Bayrakçı, "24 Nisan'da ne oldu? Neyi kasttetiğimi biliyorsunuz. 1915 desem bir şey hatırlar mısınız? Türkiye'nin ana muhalefet partisinin İstanbul il başkanı bunu diyemez. Ermeni soykırımı yaptığımızı iddia eden bir tweet atamaz" dedi.

Hakan Bayrakçı, CNN Türk ekranında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Bayrakçı yüksek sesle, Kaftancıoğlu'na yönelik, "Her 24 Nisan'da Ermeni soykırımı olduğunu ima eden il başkanı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 24 Nisan'da ne oldu? Neyi kasttetiğimi biliyorsunuz. 1915 desem bir şey hatırlar mısınız? Türkiye'nin ana muhalefet partisinin İstanbul il başkanı bunu diyemez. Ermeni soykırımı yaptığımızı iddia eden bir tweet atamaz. Hangi akıl bu insanı il başkanı tutar partisinde. O CHP üyelerinin tamamına sorsunlar yüzde 80'ni benim söylediğimi destekler" ifadelerini kullandı.

BAYRAKÇI, GEÇEN HAFTA DA SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

Hakan Bayrakçı, geçen hafta da, "Canan Kaftancıoğlu'nu her sene 24 Nisan'da 'sözde Ermeni Soykırımı' yalanını ima ederek attığı mesajlara rağmen hala o koltukta oturuyor. CHP'nin doğrularını savunduğum gibi yanlışlarını da eleştiririm ben. İşte en büyük yanlış; CHP İstanbul İl Başkanı bu mesajları attığı halde hala bu makamda tutulmasına ne diyeceğiz?" şeklinde çok sert eleştirilerde bulundu.

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi

KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Kaftancıoğlu geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir paylaşımda, "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi
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