: Ünlü anketçi Adil Gür'ün Rus kadınlarıyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu

02.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:10

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, "Ruslardan dost olmaz, Ruslardan başka türlü dost olur" dedi.

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü gür, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayınında, halkın İdlib saldırısına bakışı tartışılırken, yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Vatandaşların "Kendi göbeğimizi kendimiz keselim" mesajını verdiğini söyleyen Gür, "Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor" dedi.

"TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLEYEREK SÖYLÜYORUM"

Gür sözlerine şöyle devam etti:

"Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Türk'ün dostu Kürt, Kürt'ün dostu Türk'tür. İkisi de ayağını denk alsın. Ayıdan post Rus'tan dost olmaz. Stüdyodaki ve ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileyerek söylüyorum, Ruslardan başka türlü dost olur sadece. Yoksa siyasi anlamda dost olmalarını görmek mümkün değil. O yüzden Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeli" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gür'ün sözleri sosyal medyada kısa süre içinde en çok konuşulan konular arasına girerken, birçok kullanıcı tepki gösterdi.

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