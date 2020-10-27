Ünlem işareti nedir? Ünlem işareti nerelerde kullanılır? Ünlem işareti kullanımı ve örnek cümleler nelerdir?

Türkçede cümle içinde doğru kullanılması gereken noktalama işaretlerinden birisi de ünlemdir. Bu yüzden ünlem nedir? Ünlem işareti nerelerde kullanılır? Ünlem işaretinin kullanımı ve örnek cümleler nelerdir?

Cümle kullanımlarında, hitaplarda en çok karşılaşılan noktalama işareti ünlemdir. Ünlem işareti, çeşitli duygu ve heyecanları bildiren cümle ve ifadelerin sonuna konulmaktadır. peki ünlem işareti cümle içerisinde kullanımı nasıl olmalıdır? Örnek cümleler nelerdir?

ÜNLEM İŞARETİ NEDİR?

Ünlem işareti; sevinme, kızma, korku, mutluluk, şaşkınlık gibi aşırı heyecan anlatan cümlelerin sonuna konan işarete denilmektedir. Ayrıca çağrı, emir, hitap ve yasaklama bildiren cümlelere de ünlem işareti konulur. Bu işaretin olduğu cümle vurgulanarak ifade edilmektedir. Bir noktalama işareti olan ünlem işareti, cümle sonuna konduğunda cümlenin bitişini belirtir. Ayrıca cümle içerisinde kelimelerin ardından da kullanılabilmektedir.

ÜNLEM İŞARETİ NERELERDE KULLANILIR?

Ünlem işaretinin kullanıldığı yerler;

- Üzüntü, heyecan, kıvanç, ürperti, nefret, hayret, korku, şüphe gibi duygusal durumların yazılı hallerinde kullanılır.

- Seslenme, hitap, uyarı bildirimlerinde ünlem işareti kullanılmaktadır.

- Hafife alma, alay etme, küçümseme ve inanmama durumlarında da ünlem kullanılır.

- Ünlem işareti, ünlem gerektiren kelimelerden sonra fiil geliyorsa, fiilden sonra kullanılır.

- Ünlem işareti "(!)" şeklinde kullanılırsa alay, kinaye, küçük görme, anlamlarında kullanılmış olur. Böylelikle cümleye aynı duygu ifadelerini anlam olarak katar.

ÜNLEM İŞARETİNİN KULLANIMI VE ÖRNEK CÜMLELERİ

- Eyvahlar olsun bir daha konuşmam!

- Hayır, doğru konuşmuyorsun!

- Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

- Sakın bir daha yanıma yaklaşma!

- Dikkat, sola keskin viraj!

- Anneciğim!

- Dostlarım!

- Hemşerilerim!

- Hey dursana!

- Hiştt buraya bir bak!

-Aşk olsun! Gene yapacağını yaptı.

- Yazık sana!