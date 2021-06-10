Ünlem işareti nedir? Ünlem işareti nerede kullanılır?
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Ünlem işareti nedir? Ünlem işareti nerede kullanılır?

Ünlem işareti nedir? Ünlem işareti nerede kullanılır?
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Türkçe imla kuralları hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konulardan biri olan ünlem işareti, detayları ile merak ediliyor. Peki, Ünlem işareti nedir? Ünlem işareti nerede kullanılır?

Ünlem işareti Türkçe imla konusunda en çok merak edilen ve hakkında en çok araştırma yapılan koulardan biridir. Peki, Ünlem işareti nedir? Ünlem işareti nerede kullanılır? İşte, detaylar…

ÜNLEM İŞARETİ NEDİR?

Ünlem İşareti ( ! )

1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur: Hava ne kadar da sıcak! Aşk olsun! Ne kadar akıllı adamlar var! Vah vah!

Ne mutlu Türk'üm diyene! (Atatürk)

2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur:

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri! (Atatürk)

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriye¬tini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. (Atatürk)

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! (Yahya Kemal Beyatlı)

Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak bir devrin battığı yerdir. (Necmettin Halil Onan)

UYARI: Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabi¬leceği gibi cümlenin sonuna da konabilir:

Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken

Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel)

3. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır:

İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!).

Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor..

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