Üniversitemiz Trakya Tohumculuk Vadisinden Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret Yeni
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Üniversitemiz Trakya Tohumculuk Vadisinden Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret Yeni

Üniversitemiz Trakya Tohumculuk Vadisinden Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret Yeni
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Üniversitemiz Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmet BAŞER, Önder Çiftçi Derneği Başkanı İmdat GÜNGÖR, Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr.

Üniversitemiz Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmet BAŞER, Önder Çiftçi Derneği Başkanı İmdat GÜNGÖR, Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Alpay BALKAN, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Abdurrahman ERDOĞAN ve Önder Çiftçi Derneği Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman BEZİRGAN Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e bilgilendirme ziyaretinde bulundular.

Ziyaret kapsamında, Trakya Bölgesinde alternatif yem bitkisi olarak acı bakla bitkisinin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda ve Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Ticaret Borsası ve Önder çiftçi Derneğinin katkılarıyla, Üniversitemiz bünyesinde kurulması planlanan İklimsel Değişim Kontrol Merkezi (Kuraklık ve Soğuk Test Merkezi) ve "Trakya Tarım akademisi" çalışmaları hakkında Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e bilgi verildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin Trakya Tohumculuk Vadisi ile alanında Türkiye'de başka bir örneği olmayan işbirliğinin temelinin atıldığını, böylece yerli ve milli tohum üretiminde büyük bir aşama kaydedildiğini, bütün bunlara ek olarak bünyesine kattığı yeni projelerle bu iş birliğini yeni platformlara taşıyarak bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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