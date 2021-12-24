Kırgızistanlı öğrenciler CÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız'a Kırgız pilavı ikram etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırgızistanlı öğrenciler CÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız'a Kırgız pilavı ikram etti

Kırgızistanlı öğrenciler CÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız'a Kırgız pilavı ikram etti
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin (CÜ) çeşitli bölümlerinde eğitim gören Kırgızistanlı öğrenciler, yörelerine has Kırgız pilavı hazırlayarak Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'a ikram ettiler.

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin (CÜ) çeşitli bölümlerinde eğitim gören Kırgızistanlı öğrenciler, yörelerine has Kırgız pilavı hazırlayarak Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'a ikram ettiler.

CÜ'den yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Uluslararası İlişkiler Ofisi Toplantı Salonunda Kırgız öğrencilerle bir araya geldi.

Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü öğrencileri Elzat Gapirova ve Asel Bekeşova, Yıldız ve katılımcılara Kırgız pilavının yapılışı ve nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgiler verdi.

Yabancı uyruklu öğrenciler ile bir süre sohbet eden Yıldız, daha sonra öğrencilerin ikram ettiği Kırgız pilavından tattı.

Kırgızistanlı öğrenciler CÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız'a Kırgız pilavı ikram etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi başka türlü dize getiremeyeceklerini görenler, tüm güçlerini ve imkanlarını ekonomi alanına yöneltmiştir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi başka türlü dize getiremeyeceklerini görenler, tüm güçlerini ve imkanlarını ekonomi alanına yöneltmiştir."

 Öğrencisini defalarca tokatlayan öğretmen kendini böyle savundu: Bana 'deli' dedi

Öğrencisini defalarca tokatlayan öğretmen kendini böyle savundu: Bana "deli" dedi

 Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title