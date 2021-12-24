Kırgızistanlı öğrenciler CÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız'a Kırgız pilavı ikram etti

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin (CÜ) çeşitli bölümlerinde eğitim gören Kırgızistanlı öğrenciler, yörelerine has Kırgız pilavı hazırlayarak Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'a ikram ettiler.

CÜ'den yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Uluslararası İlişkiler Ofisi Toplantı Salonunda Kırgız öğrencilerle bir araya geldi.

Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü öğrencileri Elzat Gapirova ve Asel Bekeşova, Yıldız ve katılımcılara Kırgız pilavının yapılışı ve nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgiler verdi.

Yabancı uyruklu öğrenciler ile bir süre sohbet eden Yıldız, daha sonra öğrencilerin ikram ettiği Kırgız pilavından tattı.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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